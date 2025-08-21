Ключевые моменты:

Мэрия открыла электронные консультации относительно переименования переулка Молокова в переулок Ирины Поповой и улицы Чапаева в Цеховую.

Активисты заявили, что такая «дерусификация» является имитацией: мол, вместо избавления от советских маркеров в топонимике городу подсовывают фигуру социологини Ирины Поповой, которую они называют «публичной оппоненткой украинства».

Общественная организация «Делаем вам нервы» призывает одесситов массово голосовать против этого решения на портале горсовета. Онлайн-обсуждение продлится до 10 октября.

Мэрия предлагает назвать переулок в честь Поповой

Согласно рекомендациям Историко-топонимической комиссии, мэрия вынесла на электронные консультации с жителями города два вопроса:

переименование переулка Молокова в переулок Ирины Поповой (Киевский район); и улицы Чапаева в Цеховую (Хаджибейский район).

Обсуждение продолжается на портале «Социально активный гражданин» до 10 октября. В мэрии приглашают одесситов принять в нем участие.

Почему активисты против Поповой

Общественная организация «Делаем вам нервы» назвала такую инициативу «имитацией дерусификации». Ее представители считают, что вместо очищения города от советских топонимов одесситам предлагают увековечить фигуры, которые сами выступали против украинской идентичности.

Особое возмущение вызвало предложение назвать переулок в честь социологини Ирины Поповой. Активисты подчеркивают, что она открыто защищала концепцию «триединой русской культуры» и критиковала украинский язык. «Это не дерусификация, а тонкая форма саботажа украинской памяти», – заявили они.

Отметим, что редакция «Одесской жизни» пыталась проверить обвинения представителей общественности в адрес Ирины Поповой, но в открытых источниках не нашла каких-либо ее антиукраинских заявлений.

Справка «Одесской жизни»: кто такие Молоков и Попова?

Василий Молоков (1895–1982) — известный советский полярный летчик. Он стал одним из первых Героев Советского Союза за свой героизм во время спасения экспедиции парохода «Челюскин», который зажало льдами в Арктике в 1934 году.

Молоков совершил 9 вылетов на ледовую базу, эвакуировав 39 человек — больше, чем кто-либо другой. За это его ласково называли «дядя Вася». Его работа в полярной авиации была чрезвычайно важной для освоения Северного морского пути. Он также участвовал во Второй мировой войне как командир авиационной дивизии.

Ирина Попова (1931–2008) — выдающаяся украинская социолог и педагог, родившаяся в Ростове-на-Дону, но всю жизнь посвятившая Одессе. Она стала первым в Украине доктором философских наук по специальности «прикладная социология» и считается основательницей Одесской социологической школы.

Ирина Попова проводила многочисленные исследования, посвященные социальным проблемам, жизни города и общественным изменениям, особенно в период перестройки. Она преподавала в Одесском национальном университете имени И. И. Мечникова, где подготовила много молодых ученых. Ее работы, в частности о «повседневной идеологии», внесли значительный вклад в развитие украинской социологии.

Как принять участие в голосовании

Участие в электронном обсуждении могут принимать только зарегистрированные одесситы в возрасте от 18 лет. Для этого необходимо войти на портал «Социально активный гражданин» с помощью BankID, Дія.Підпис или КЭП и проголосовать «за» или «против» предложенных изменений.

