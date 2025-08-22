Ключевые моменты:

На Привозе в августе традиционно большой выбор овощей и фруктов: арбузы по 20 грн, картофель от 25 грн, виноград — от 60 грн.

Среди овощей самый дорогой чеснок — до 150 грн, среди фруктов — гранаты (до 230 грн) и клубника (до 220 грн).

Молочные продукты держатся на высоком уровне: брынза 200–270 грн, сыр 100–160 грн.

Говядина стоит 200–290 грн, свинина — от 200 грн, рыба — от 50 грн за килограмм.

Лучший арбузик

Мужчина задумался, потом спрашивает продавца:

― Вот не знаю, арбузик купить или дыньку…

― Конечно, и то, и то. Арбузы у меня самые лучшие!

― А дыни?

― А дыни ― мёд. Попробуете?

― Да нет, я никогда ничего на Привозе не ем… Так арбузик лучше?

― Почему лучше? Я же говорю ― всё у меня самое лучшее.

― Нет, жена сказала купить арбуз или дыню. А что именно, не сказала.

― Ну так позвоните, уточните…

― Нет, не буду звонить… Так что купить?..

С вопросом в глазах «что купить?» мужчина пошёл дальше, к другому прилавку. Что сказал на всё это продавец, к сожалению, написать не могу. Догадайтесь сами.

А что с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель ― 25-40 грн;

лук — 25-35 грн;

помидоры — 30-90 грн;

свекла — 35-50 грн;

кабачки — 20-45 грн;

огурцы — 25-55 грн;

сладкий перец — 30-80 грн;

баклажаны — 30-80 грн;

капуста ― 30-40 грн;

чеснок — 130-150 грн;

морковь — 35-50 грн;

зелень в пучках — от 5 грн;

кукуруза ― 15 грн (за один початок).

Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки — 35-70 грн;

груши — 70-120 грн;

бананы — 60-80 грн;

грейпфруты — 60-80 грн;

гранаты — 180-230 грн;

лимоны — 70-130 грн;

виноград ― 60-160 грн;

хурма ― 90-180 грн;

апельсины ― 60-130 грн;

клубника ― 180-220 грн;

крыжовник ― 150-200 грн;

персики ― 50-100 грн;

абрикосы ― 50-90 грн;

сливы ― 40-80 грн;

арбузы ― 20 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза

яйца (десяток) — 35-90 грн;

брынза — 200-270 грн;

сыр — 100-160 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина:

задняя часть — 250-290 грн;

телячья шея — 200-220 грн;

рёбра — 130-170 грн.

антрекот — 180-220 грн;

Свинина:

задняя часть — 200-230 грн;

шея — 280-300 грн;

лопатка — 220-250 грн;

рёбра — 210-220 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70-250 грн.

сало солёное (от «тонкого» до «толстого») — 100-250 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик — 50-110 грн;

караси — 70-90 грн;

лобань (он же морской пеленгас) — 90-150 грн;

судак — 150-250 грн;

карп — 80-150 грн.

