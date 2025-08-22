Ключевые моменты:
-
На Привозе в августе традиционно большой выбор овощей и фруктов: арбузы по 20 грн, картофель от 25 грн, виноград — от 60 грн.
-
Среди овощей самый дорогой чеснок — до 150 грн, среди фруктов — гранаты (до 230 грн) и клубника (до 220 грн).
-
Молочные продукты держатся на высоком уровне: брынза 200–270 грн, сыр 100–160 грн.
-
Говядина стоит 200–290 грн, свинина — от 200 грн, рыба — от 50 грн за килограмм.
Лучший арбузик
Мужчина задумался, потом спрашивает продавца:
― Вот не знаю, арбузик купить или дыньку…
― Конечно, и то, и то. Арбузы у меня самые лучшие!
― А дыни?
― А дыни ― мёд. Попробуете?
― Да нет, я никогда ничего на Привозе не ем… Так арбузик лучше?
― Почему лучше? Я же говорю ― всё у меня самое лучшее.
― Нет, жена сказала купить арбуз или дыню. А что именно, не сказала.
― Ну так позвоните, уточните…
― Нет, не буду звонить… Так что купить?..
С вопросом в глазах «что купить?» мужчина пошёл дальше, к другому прилавку. Что сказал на всё это продавец, к сожалению, написать не могу. Догадайтесь сами.
А что с ценами?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель ― 25-40 грн;
- лук — 25-35 грн;
- помидоры — 30-90 грн;
- свекла — 35-50 грн;
- кабачки — 20-45 грн;
- огурцы — 25-55 грн;
- сладкий перец — 30-80 грн;
- баклажаны — 30-80 грн;
- капуста ― 30-40 грн;
- чеснок — 130-150 грн;
- морковь — 35-50 грн;
- зелень в пучках — от 5 грн;
- кукуруза ― 15 грн (за один початок).
Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки — 35-70 грн;
- груши — 70-120 грн;
- бананы — 60-80 грн;
- грейпфруты — 60-80 грн;
- гранаты — 180-230 грн;
- лимоны — 70-130 грн;
- виноград ― 60-160 грн;
- хурма ― 90-180 грн;
- апельсины ― 60-130 грн;
- клубника ― 180-220 грн;
- крыжовник ― 150-200 грн;
- персики ― 50-100 грн;
- абрикосы ― 50-90 грн;
- сливы ― 40-80 грн;
- арбузы ― 20 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза
- яйца (десяток) — 35-90 грн;
- брынза — 200-270 грн;
- сыр — 100-160 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина:
- задняя часть — 250-290 грн;
- телячья шея — 200-220 грн;
- рёбра — 130-170 грн.
- антрекот — 180-220 грн;
Свинина:
- задняя часть — 200-230 грн;
- шея — 280-300 грн;
- лопатка — 220-250 грн;
- рёбра — 210-220 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70-250 грн.
- сало солёное (от «тонкого» до «толстого») — 100-250 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик — 50-110 грн;
- караси — 70-90 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) — 90-150 грн;
- судак — 150-250 грн;
- карп — 80-150 грн.
Читайте также и сравнивайте:
Цены на одесском Привозе в разгар августа: «Смотри, яйца подешевели!» (фото)
Фото автора