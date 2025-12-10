Ключевые моменты:

Объявлен конкурс более чем на 30 межобластных маршрутов, часть из них соединяют Одесскую область с другими регионами.

Документы принимаются онлайн до 19 декабря, заседание конкурсного комитета — 5 января 2026 года.

Маршруты охватывают прифронтовые территории, включая направления Херсон–Одесса и Славянск–Одесса.

Новые межобластные автобусные маршруты в Одесскую область

Министерство развития громад и территорий Украины объявило конкурс для определения перевозчиков на новые межобластные автобусные маршруты. В первую очередь речь идет о маршрутах в прифронтовых регионах, где из-за войны изменилась мобильность граждан и потребности в перевозках.

Процедура конкурса полностью проходит онлайн — перевозчики подают документы через виртуальный кабинет в Едином комплексе информационных систем Укртрансбезопасности. Подать заявки можно до 19 декабря 2025 года включительно, а заседание конкурсного комитета назначено на 5 января 2026 года.

Среди более чем тридцати маршрутов есть и те, что проходят через Одесскую область или соединяют ее с другими регионами. В частности, объявлены конкурсы на направления:

Одесса – Херсон

Херсон – Одесса

Славянск – Одесса

Кроме них рассматриваются маршруты между городами прифронтовой зоны и крупными областными центрами: Борисполь–Очаков–Черноморская Коса, Винница–Херсон, Гуляйполе–Днепр, Днепр–Очаков, Днепр–Харьков, Запорожье–Харьков, Очаков–Трускавец, Николаев–Херсон и другие. Всего в списке более трех десятков направлений, которые должны улучшить транспортную доступность в сложных условиях.

