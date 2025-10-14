Ключевые моменты:
- Зеленский подписал указ о «соответствующих решениях» в отношении лиц с российским гражданством.
- Согласно статье 79 Закона «О местном самоуправлении» утрата гражданства автоматически прекращает полномочия мэра.
Что известно на данный момент
14 октября президент Владимир Зеленский объявил в соцсетях о подписании указа в отношении лиц с подтвержденным российским гражданством:
Руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложил о противодействии российским агентурным сетям и коллаборационистам в прифронтовых, приграничных регионах и на юге нашего государства. Также подтверждено наличие российского гражданства у некоторых лиц — подготовлены соответствующие решения в их отношении. Указ подписан, — написал в своем Телеграм-канале Президент Украины.
По информации телемарафона со ссылкой на источник во власти, указ касается мэра Одессы Геннадия Труханова, осужденного экс-нардепа от ОПЗЖ Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина.
Официального заявления по конкретным именам пока не было. «Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией.
Предыстория дела
13 октября на сайте президента появилась петиция о прекращении гражданства Труханова, которая за сутки набрала более 25 тысяч подписей. Автор обращения Мирослав Откович ссылался на журналистские расследования о наличии у мэра российского паспорта.
Накануне Труханов в видеообращении заявил о подготовке провокации против него и категорически отрицал наличие российского гражданства. «Этот вопрос поднимается с 2014 года. Я постоянно объяснял, что не имею и никогда не имел гражданства РФ», — написал мэр.
Почему есть гадкая петиция о прекращении гражданства Труханова какого-то безвестного Мирослава Отковича из Львова ? Но нет петиции в защиту нашего мэра ?