Ключевые моменты:

В Одессе спасатели спасли двух щенков, застрявших между гаражами.

Операцию провели благодаря звонку от неравнодушных граждан.

Детали

В Службу спасения «101» поступил вызов от жителей одного из районов Одессы, которые сообщили, что два щенка застряли между гаражами и не могут выбраться самостоятельно.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области, спасатели немедленно прибыли на место происшествия. Осторожно, чтобы не навредить, они освободили испуганных животных из ловушки.

«Для нас каждая жизнь важна, и мы благодарим тех, кто не остается в стороне», – отметили в своем сообщении спасатели, поблагодарив граждан за бдительность.

