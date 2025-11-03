Ключевые моменты:
- В Одессе спасатели спасли двух щенков, застрявших между гаражами.
- Операцию провели благодаря звонку от неравнодушных граждан.
Детали
В Службу спасения «101» поступил вызов от жителей одного из районов Одессы, которые сообщили, что два щенка застряли между гаражами и не могут выбраться самостоятельно.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области, спасатели немедленно прибыли на место происшествия. Осторожно, чтобы не навредить, они освободили испуганных животных из ловушки.
«Для нас каждая жизнь важна, и мы благодарим тех, кто не остается в стороне», – отметили в своем сообщении спасатели, поблагодарив граждан за бдительность.
