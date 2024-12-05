Одесса снова под угрозой затопления

Об этом заявил городской голова Одессы Геннадий Труханов на сессии Одесского горсовета 4 декабря.

По словам мэра, город готовится взять сооружение на свой баланс, для чего ищут доноров и партнеров. В то же время, как подчеркнул Труханов, дорога, которая проходит по дамбе, обслуживается «Укравтодором», однако правовой статус «того, что под дорогой» до сих пор не определен.

«Если через год государство не заявит свои права на дамбу, мы будем вынуждены принять ее в коммунальную собственность. И тогда десятки и сотни миллионов гривен, необходимы для реконструкции дамбы», – завил мэр Одессы.

Дамба Хаджибеевского лимана находится на границе между Одессой и территорией Одесской области. Уже много лет сооружение пребывает в аварийном состоянии, так как с тех пор как ее построили в 1932 году, ее ни разу капитально не ремонтировали – проводились лишь незначительные укрепляющие работы.

В то же время дамба постепенно разрушается. Еще с 2003 года ее состояние признали аварийным, и в случае ее прорыва в зоне риска могут оказаться тысячи жителей Суворовского района Одессы.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, будет ли проведен долгожданный капремонт Хаджибейской дамбы.

Читайте также: Если дамбу прорвет: как в Одессе готовятся к вероятной катастрофе на Хаджибейском лимане.