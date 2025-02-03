По словам Александры Ковальчук, заместителя директора Одесского национального художественного музея и соучредителя проекта Museum for Change, несмотря на критику, ЮНЕСКО играет важную роль в защите культурного наследия города.

Эксперт рассказала, что, конечно, физически международная гуманитарная организация не в состоянии предотвратить варварские обстрелы российских агрессоров. Однако уменьшить вред от них с помощью ЮНЕСКО возможно и уже есть успешные примеры такой защиты. Также ЮНЕСКО может помочь с восстановлением и реставрацией разрушенных памятников.

«Эта международная организация не гарантирует сохранение зон охраны, но свидетельствует об их важности для человечества. Механизмы ЮНЕСКО открывают возможности значительного финансирования на этапе восстановления и привлечения западной экспертизы в реставрации», — объясняет Ковальчук в заметке на своей Facebook-странице.

Эксперт также поделилась успешным опытом использования армированной пленки, установленной за средства ЮНЕСКО в филиале Литературного музея, которая доказала свою эффективность во время последнего обстрела, предотвратив значительные повреждения исторических объектов.

Ранее мы рассказывали, что в Городском саду Одессы на средства ЮНЕСКО построили «клетки» для скульптур львов, чтобы защитить эти архитектурные украшения города от возможных обломков и взрывной волны.

Справка

Исторический центр Одессы был включен в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в январе 2023 года. Это решение было принято на внеочередной сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, состоявшейся в Париже.

Что это означает для города?

1. Сохранение культурного наследия. Включение в список ЮНЕСКО означает, что исторический центр Одессы получает международное признание как объект, имеющий исключительную культурную ценность. Это способствует сохранению архитектурных памятников и исторических зданий, которые являются важными для культурной идентичности города.

2. Финансовая поддержка. Статус объекта всемирного наследия позволяет Одессе получать финансовую поддержку от международных организаций и фондов для реставрации и сохранения исторических памятников. Это помогает обеспечить надлежащий уход за архитектурными объектами и их консервацию.

3. Международное сотрудничество. Включение в список ЮНЕСКО способствует укреплению международных связей и сотрудничества с другими городами и странами, имеющими объекты всемирного наследия. Это открывает новые возможности для обмена опытом и реализации совместных проектов в области сохранения культурного наследия.

4. Туристический потенциал. Включение в список ЮНЕСКО повышает туристическую привлекательность города. Исторический центр Одессы становится более известным на международном уровне, что способствует увеличению количества туристов. Это, в свою очередь, положительно влияет на экономику города, создавая новые рабочие места и увеличивая доходы от туризма.

5. Образовательные возможности. Статус объекта всемирного наследия способствует развитию образовательных программ и исследований в области истории, архитектуры и культурного наследия. Это дает возможность студентам и ученым со всего мира изучать уникальные аспекты исторического центра Одессы.