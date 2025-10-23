Ключевые моменты:

Городская военная администрация, которую возглавил Сергей Лысак, отвечает за безопасность, работу коммунальных служб и критической инфраструктуры.

Исполнительные органы горсовета по-прежнему подчиняются Игорю Ковалю, исполняющему обязанности мэра.

Городской совет продолжает работать в штатном режиме вместе с военной администрацией.

Одесская ГВА: как распределены обязанности

В Одессе официально создана городская военная администрация для усиления управления во время войны. Согласно указу Президента от 15 октября 2025 года, ее главная цель — обеспечить быстрое реагирование на вызовы безопасности и чрезвычайные ситуации.

Начальником новой структуры стал Сергей Лысак. Администрация получила статус отдельного юридического лица и приоритетные полномочия в вопросах безопасности, работы коммунальных служб и критической инфраструктуры.

В то же время исполнительные органы горсовета остаются под руководством Игоря Коваля, который временно исполняет обязанности мэра Одессы. Городской совет и администрация работают вместе, координируя действия для обеспечения безопасности горожан и стабильной работы города.

В совместном заявлении Сергей Лысак и Игорь Коваль обратились к международным партнерам Одессы. Они поблагодарили за поддержку и подчеркнули готовность города развивать международное сотрудничество даже в сложных условиях войны:

«Мы благодарны за вашу солидарность и уверены, что наши отношения только укрепятся. Одесса открыта для новых горизонтов партнерства», — говорится в обращении.

