Ключевые моменты:

Геннадий Труханов заявил о готовности сотрудничать со следствием и отметил, что обвинения против него выглядят надуманными.

Экс-мэр утверждает, что городские службы работали с первых минут стихии и регулярно отчитывались перед правительством, не получая замечаний.

Он признал, что проблемы с водоотведением в Одессе существуют давно, однако подчеркнул, что при его каденции реализовывались проекты по улучшению системы.

Труханов прокомментировал подозрение в халатности

В эфире программы «Суспільне. Студия» 29 октября бывший мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что обвинения, выдвинутые против него после трагедии 30 сентября, стали для него неожиданностью.

«Наши службы работали с 29 сентября. Есть отчеты буквально по минутам — где они были и что делали. Я готов ответить на любые вопросы о своей работе с 2014 года», — сказал Труханов.

Он подчеркнул, что городские власти регулярно докладывали Кабмину и ГСЧС о принятых мерах, и оттуда не поступало никаких претензий.

Труханов признал, что в Одессе давно существуют сложности с системой водоотведения:

«В Одессе катастрофическая ситуация с водоотведением. Это общенациональный проект, который более 13 лет не могут завершить. Государство выделило 500 миллионов гривен на глубоководный выпуск — он до сих пор не работает».

Он добавил, что власти публиковали предупреждения о непогоде и все службы работали в усиленном режиме. Однако стихия оказалась неожиданной по силе:

«Когда у нас погибли люди, было где-то 16:58, это зафиксировали камеры. А сообщение от Гидрометцентра к нам, в городской совет и ко всем поступило в 19 часов, что это будет красный уровень опасности. Никто не ожидал такого».

Бывший мэр заявил, что готов предоставлять следствию всю необходимую информацию и участвовать в допросах:

«Я готов отвечать, я готов предоставить всю информацию, хотелось бы, чтобы она была объективной. Потому что, когда я прочитал это подозрение, ну вы знаете, это какие-то фантазии».

Он также призвал правоохранителей не искать «назначенных виновных», а разобраться, кто позволял застройку территорий, через которые проходят водные коллекторы.

Напомним, о подозрении в служебной халатности сообщили девяти лицам — бывшему мэру Одессы, его заместителям, чиновникам горсовета и руководителям коммунального предприятия. По версии следствия, их действия или бездействие привели к гибели девяти человек во время ливня 30 сентября. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.