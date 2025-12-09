Ключевые моменты

На проспекте Небесной Сотни построили объект площадью почти 200 кв. м без разрешений и прав на землю.

Суд обязал снести здание, а ГАСК получил полномочия выполнить это решение.

Работы обойдутся городу в 3,5 млн грн вместо запланированных 5 млн — подрядчика нашли дешевле через Prozorro.

Демонтаж незаконной постройки в Одессе

В Одессе начался демонтаж здания магазина запчастей компании «58 mile», которое было возведено на проспекте Небесной Сотни без каких-либо документов. Об этом 9 декабря сообщил глава регионального управления ГАСК Александр Авдеев.

По его словам, борьба с незаконной постройкой длилась пять лет. Еще в 2020 году инспекторы архитектурно-строительного контроля зафиксировали, что ЧП «Люкс-КВ» самовольно возвело на участке здание площадью 197,5 кв. м — без разрешений на строительство и без права пользования землей.

Киевская окружная прокуратура Одессы подала иск в интересах государства, и Хозяйственный суд Одесской области по делу №916/959/22 полностью поддержал требование о сносе объекта.

В 2025 году управление ГАСК получило полномочия становиться заказчиком работ по исполнению судебных решений о демонтаже самостроев. Сессия горсовета выделила 5 млн грн, однако подрядчика через Prozorro нашли за 3,5 млн грн, что позволило сэкономить городу 1,5 млн.

После завершения демонтажа ГАСК направит необходимые документы в юридический департамент для взыскания израсходованных 3,5 млн грн с застройщика. Главный итог, отмечает Авдеев, — освобождение незаконно занятого участка и устранение самовольно возведенного объекта.

