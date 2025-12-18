Что такое Карта рекомендованных медиа?

Карта рекомендованных медиа — это список медиа, прошедших проверку независимых экспертов. В него попадают только те издания, которые придерживаются правил честной журналистики и ответственно относятся к своим читателям.

О том, что «Одесское жизнь» оказалось на ней, сообщили в Институте массовой информации.

В этом году в карту вошли 253 медиа со всей Украины — на 48 больше, чем в прошлом году. Из Одесской области в списке 14 изданий, и наше издание среди них.

Почему нам можно доверять?

Эксперты Института массовой информации и «Детектора медиа» оценивали наше издание по 14 различным критериям. Вот основные из них:

Прозрачность работы — мы открыто показываем, кто работает в редакции, кто владелец издания, откуда мы берем информацию.

Проверенные факты — мы не публикуем слухи и неподтвержденную информацию, а проверяем ее в нескольких источниках.

Честность с читателями — мы четко разделяем новости и мнения, не манипулируем заголовками, исправляем ошибки.

Профессиональные стандарты — мы придерживаемся правил журналистики: даем слово всем сторонам конфликта, не распространяем ненависть, уважаем приватность людей.

Ответственность — мы берем на себя ответственность за то, что публикуем, и готовы отвечать на вопросы читателей.

Почему это важно?

— В условиях войны и российских информационных атак, несмотря на все вызовы, в Украине становится больше редакций, которые работают прозрачно и берут на себя ответственность за доверие читателей, — сказала директор Института массовой информации Оксана Романюк.

Попадание в Карту рекомендованных медиа — это знак качества для наших читателей. Это означает, что информации в «Одесском жизни» можно доверять.

Но помимо экспертной оценки, мы также прошли проверку временем. «Одесское жизнь» начиналось как печатное издание. 17 декабря 2025 года вышел тысячный номер нашей газеты. По предыдущей ссылке можно узнать об истории издания. К слову, он готовился в условиях полного отсутствия света, что добавило ему экстремальной нотки.

Среди наших достижений также — награда за профессионализм и стойкость в условиях войны. Это и не удивительно — издание с момента полномасштабного вторжения стало настоящим летописцем обороны Юга Украины с первого дня вторжения.

