Ключевые моменты:

В Одесской области сохраняются длительные отключения света из-за повреждений энергосистемы.

Регион относится к «периферийным», поэтому восстановление идет медленно.

Текущие отключения — управляемые, это не блэкаут.

Отключения электроэнергии в Одесской области: чего ожидать

После российских атак на энергетическую инфраструктуру жителям Одесской области не стоит рассчитывать на более короткие отключения электроэнергии, чем в пределах трех–четырех очередей. Об этом заявил главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев в эфире «Украинского Радио».

По его словам, не все потребители в Одесской и Николаевской областях сейчас имеют электроснабжение. Энергетики продолжают восстановительные работы, однако ситуация остается сложной. Одесская область относится к так называемым периферийным регионам объединенной энергосистемы Украины. Это означает, что регион имеет мало линий электропередач, которые связывают его с областями, где расположены электростанции.

Из-за этого быстро восстановить стабильное электроснабжение сложно. Эксперт отметил, что надеяться на отключения короче трех–четырех очередей пока не приходится. По его словам, реальным выходом из ситуации может стать развитие малых энергетических установок в регионе и их подключение к общей энергосистеме.

Геннадий Рябцев также пояснил, что нынешние атаки РФ имеют две основные цели. Первая — попытка разделить объединенную энергосистему Украины на части. Вторая — изолировать периферийные регионы, такие как Одесская, Черниговская и Донецкая области, где мало генерации и высокая потребность в электроэнергии.

Для этого российские войска наносят удары по подстанциям и линиям электропередач. Такие объекты сложно защитить по всей протяженности, а повреждения высоковольтных линий требуют много времени на ремонт.

При этом эксперт подчеркнул, что энергетики имеют необходимые запасы оборудования и готовы оперативно восстанавливать сети, как только позволяет ситуация с безопасностью.

Он также отметил, что отключения в Одесской области не влияют на энергосистему других регионов Украины. Система в целом остается целостной и управляемой.

Рябцев отдельно подчеркнул, что нынешняя ситуация — это не блэкаут. Отключения являются управляемыми и происходят по командам диспетчеров. Энергетики понимают, где есть повреждения и как их устранить. Блэкаут, по его словам, — это полное обрушение системы, чего сейчас не происходит.

Напомним, с 13 декабря в Одессе и области сложилась тяжелая ситуация: многие жители одновременно остались без света, воды и отопления. При температуре воздуха около +5…+10 °C людям приходится жить в темноте, экономить заряд гаджетов и подстраивать быт под дневное время.