В новом выпуске на нашем Youtube-канале знаток Одессы Александр Отдельнов прогулялся по этой улице и рассказал много интересного о ней.

Из этого видео вы узнаете:

На что парк Победы вдохновил Эльдара Рязанова?

Какое участие в открытии парка Победы принимали комары?

Кто жил на хуторе Голопузовка?

Где в парке Победы растут куриные яйца?

От болот до жемчужин паркового искусства: нелегкий путь Победы

Наша история начинается неожиданно — с борьбы жителей «сталинок» на проспекте Шевченко с тучами комаров, налетавших с огромного болотистого пустыря. Именно эта упорная борьба одесситов, взявших дело в свои руки, стала первым шагом к созданию будущего парка. Узнайте, как инициатива снизу превратилась в официальные субботники и заложила фундамент любимого места отдыха. А знаете ли вы, что до революции на этих землях были купеческие дачи, а впоследствии — поселение бездомных под названием хутор Голопузовка? И что здесь дважды пытались создать зоопарк, причем второй раз — для северных животных, что едва не стало валютной авантюрой, которая нашла свое отражение в знаменитой комедии Эльдара Рязанова «Гараж»!

Все эти невероятные перипетии — в нашем видео!

Впоследствии, в 70-е, по проекту архитекторов Середы и Грибченковой, на 55 гектарах построили парк, главным украшением которого стало самое длинное искусственное озеро в Одессе — 704 метра! Оно до сих пор является сердцем парка. Но были и времена упадка, когда в начале 90-х озеро пересохло, а парк одичал. Лишь в начале 2000-х масштабная реконструкция вернула ему былое величие и сделала первым обновленным парком Одессы. Появились фонтаны, обновленные аллеи, спортивные и детские площадки, и даже памятник изобретателю субмарин.

Почему именно в Одессе? Ответ ищите на нашем канале!

Сегодня парк Победы — это не просто зеленый оазис, но и место, где можно увидеть живых кур и цесарок, покормить «балованных» белок, которые едят только чищеные орехи, и почтить память героев, которые защищают Украину — здесь появились аллеи в честь родов войск ВСУ и мемориал погибшим морякам.

Это яркий пример того, как можно гармонично совместить изящный ландшафт с современной застройкой. Мы уверены, что после нашей Победы парк снова наполнится ярмарками и выставками. А пока — приходите сюда отдохнуть душой.Чтобы не пропустить еще больше интересного об Одессе, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик и делитесь своими идеями для следующих видео в комментариях! Держимся!

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