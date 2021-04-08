Ужастик по-одесски: у скульптуры на обновленном доме Руссова вместо лица — бутылка (фото)

После фото, опубликованных на странице краеведа Евгения Сокольского в Facebook, все подмеченные архитектурно-реставрационные «негаразды», которые происходят с обновленным одесским домом Руссова, просто меркнут. От взгляда краеведа не ускользнул факт, во что превратилась скульптура на памятнике архитектуры, который мы торжественно открывали в конце 2019 года.

Собственно, у скульптуры отпала половина лица. И ее даже не приклеили «на место» скотчем, как, например, у скульптуры Ночи над зданием мэрии.

«Бесполая скульптура на доме Руссова, который открывали с оркестром, потеряла свое лицо. Заодно открылись некоторые секреты мастерства», — пишет по этому поводу Евгений Сокольский.

Что же это за «секреты мастерства»? А вот что: теперь видно, на чем «держалось» отпавшее лицо скульптуры — на пластиковой бутылке!

Результат: лица нет, а бутылка вместо него очень даже «красиво» смотрится.

И да, я, пожалуй, даже не стану цитировать комментарии одесситов под этой публикацией.

Любуемся…

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что обновленный фасад дома Руссова обрастает проблемами, а новая плитка рядом требует очередного ремонта.

Фото: Facebook-страница Евгения Сокольского