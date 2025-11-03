Прогноз погоды в Одессе на 4 ноября

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер юго-восточный, днем северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 11-13°С тепла, днем 14-16°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 4 ноября

Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-восточный, днем северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 8-13°С тепла, днем 13-18°С.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

