Ключевые моменты:

Инцидент произошел во время доставки мужчины-нарушителя в отдел ТЦК.

Трое военнослужащих вступили в конфликт с участковым, один из них был пьян.

Полицейского избили после сделанного им замечания.

Фигурантам уже сообщили о подозрении, им грозит до 5 лет тюрьмы.

Как сообщили в областном управлении полиции, все произошло несколько дней назад. Участковый офицер доставил в один из отделов Одесского РТЦК и СП мужчину, который нарушил правила воинского учета. Однако вместо обычных процессуальных действий ситуация быстро вышла из-под контроля.

По данным следствия, трое военнослужащих, находившихся в помещении РТЦК, начали вести себя агрессивно по отношению к полицейскому. Они нецензурно выражались, а один из них, как установлено, был в состоянии алкогольного опьянения. Когда правоохранитель сделал замечание, конфликт перерос в драку.

В результате полицейский получил телесные повреждения при исполнении служебных обязанностей.

По этому факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины – умышленное причинение телесных повреждений работнику правоохранительных органов. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Всем троим фигурантам уже сообщили о подозрении. Их задержали, сейчас они находятся в изоляторе временного содержания. Полиция готовит ходатайство об избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

В Одесском областном ТЦК и СП произошедшее пока не прокомментировали.

Ранее в Одессе сотрудники ТЦК пытались мобилизовать военного – защитника Мариуполя, недавно освобожденного из плена. Несмотря на предоставленные документы, его силой затащили в служебный автомобиль, избили, а после выбросили на дорогу. В Одесском областном ТЦК заявили, что начали по данному поводу служебное расследование.

