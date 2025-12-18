Ключевые моменты:

Беспилотник «приземлился» на территории ЖК «Омега» в Киевском районе Одессы, он летел на очень низкой высоте.

По словам очевидцев, падение произошло еще до объявления воздушной тревоги; есть данные о возможном попадании в дом.

Официальной информации о последствиях инцидента на данный момент нет.

Как сообщают местные мониторинговые Телеграм-каналы, это случилось на территории ЖК «Омега» в Киевском районе города.

По словам местных жителей, беспилотник летел очень низко и упал еще до объявления воздушной тревоги.

«Она летела низко, не имели возможности ее фиксировать», – отмечают очевидцы происшествия.

По другим данным, «Гербера» попала в один из домов.

Официальная информация о последствиях инцидента пока не поступала.

Также отметим, что в 20:24 в Одессе объявили очередную воздушную тревогу из-за угрозы применения ударных беспилотников.

Мониторинговые каналы сообщают, что звуки пролетающих дронов, в числе которых могут быть и «Герберы», слышно в разных районах города.

Как сообщала ранее «Одесская жизнь», после воздушной атаки России в Одесской области временно ограничено движение к отдельным пунктам пропуска на границе с Молдовой. Власти просят жителей и водителей отложить поездки в этом направлении.

Напомним, сегодня в Одесской области вражеский беспилотник попал в гражданский автомобиль. В результате атаки погибла женщина, а ее трое детей получили травмы.