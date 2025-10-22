Ключевые моменты

Геннадия Труханова лишили украинского гражданства, но это не освобождает его от уголовной ответственности.

Правоохранители готовятся возобновить старые дела об экономических преступлениях экс-мэра.

Речь идет о схемах с одесским аэропортом, заводом «Краян», долгами теплоснабжения, завышенных дорожных работах и пропавших генераторах.

Юристы поясняют: даже без гражданства Труханов может быть подсудим в Украине.

История уголовных производств Труханова

Геннадий Труханов занимал должность мэра Одессы более 11 лет. За это время было открыто множество уголовных производств, в которых он фигурировал как подозреваемый или свидетель.

Дело Одесского аэропорта

Одесский аэропорт оказался в центре скандала еще в 2011 году. Тогда Одесский горсовет, который возглавлял Алексей Костусев, проголосовал за создание совместного предприятия с компанией бизнесменов Бориса Кауфмана и Александра Грановского.

В уставный капитал нового ООО «Международный аэропорт „Одесса“» город передал весь имущественный комплекс коммунального аэропорта по его балансовой стоимости – то есть в несколько раз дешевле реальной цены. В результате город получил только 25% контроля в обществе.

В 2014 году горсовет попытался вернуть имущество аэропорта в собственность и подал иск в суд. Однако Труханов, который к тому времени уже занял кресло мэра, подписал с инвесторами мировое соглашение. Правоохранители считают, что он не имел таких полномочий и действовал в сговоре с бизнесменами. Убытки от этой сделки следователи оценивают в 100 миллионов гривен. Дело не закрыто и может быть возобновлено.

Скандальная покупка завода «Краян»: рост цены в 50 раз

В 2018 году разгорелся коррупционный скандал вокруг покупки горсоветом разрушенного здания бывшего завода «Краян» под «Евромэрию».

Суть схемы:

В 2016 году ПАО «Холдинговая компания „Краян“» продает свои помещения инвестору за 3,8 миллиона гривен. Новый владелец быстро перепродает объект уже за 11 миллионов гривен. В том же году мэрия Одессы покупает эти же помещения за 185 миллионов гривен.

Таким образом, за год стоимость объекта выросла почти в 50 раз. Несмотря на подозрения, следствие не смогло доказать злой умысел при покупке. Хотя Труханов проходил допрос в НАБУ в Киеве, он фигурировал как свидетель, подозрения ему не выдвигали.

Кредиты, дороги и генераторы: другие злоупотребления

Правоохранители также имеют претензии к экс-мэру и чиновникам горсовета по ряду других экономических производств:

Долги КП «Теплоснабжение Одессы»: В 2005 году предприятие взяло кредит в банке «Надра». В 2015 году банк обанкротился, а задолженность мэрии (104 млн грн) выставили на продажу. Чиновники горсовета не участвовали в аукционе, что позволило фирме «Юг Капитал» выкупить долг. Позже мэрия приобрела его уже за 194 миллиона гривен. Прокуратура и СБУ усматривают в этом халатность или сговор, поскольку город потерял возможность сэкономить значительную сумму. Дело считается перспективным для привлечения Труханова к ответственности.

«Золотые» автодороги: продолжаются следственные действия по двум уголовным производствам о возможном присвоении средств через завышение стоимости дорожных работ.

Пропавшие гуманитарные генераторы: расследуется дело о пропаже 15 генераторов, предоставленных Одессе партнерами. По версии следствия, они оказались в коммерческих структурах, связанных с друзьями экс-мэра. Судебный процесс продолжается.

Лишение гражданства от ответственности не освобождает

Предъявить бывшему мэру подозрение в экономических злоупотреблениях не составит труда: достаточно «оживить» старые дела. Важно, что лишение гражданства не освобождает лицо от судебного рассмотрения преступлений, совершенных на территории Украины.

– Лица, лишенные гражданства, и иностранцы могут быть участниками уголовного процесса, быть подсудимыми. Единственным исключением может быть статус иностранного дипломата, – пояснил юрист, пожелавший сохранить инкогнито. – С точки зрения права, интересен другой аспект. Труханова лишили гражданства, и теперь он стал гражданином России, находящимся на территории Украины. Что он будет делать дальше? Лица без гражданства и иностранцы могут находиться в Украине без регистрации 90 дней. И то – граждане тех стран, с которыми у нас безвизовый режим. Потом они должны выехать. Если Труханов останется на свободе, возникает вопрос: на каком основании он – лицо без гражданства – будет находиться в Украине? Куда его депортировать – если возникнет вопрос о депортации?

Экс-мэр заявил, что оспорит решение президента в суде. Вероятно, именно этим объясняется, что предполагаемая ранее уголовная квалификация дела по статье «Государственная измена» временно отложена. Доказать экономические злоупотребления, расследование которых длится годами, будет проще, чем найти в его деятельности прямой «российский след».

