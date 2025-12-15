Ключевые моменты:

В Пассаже в центре Одессы проходит Магический зимний фестиваль, который дарит атмосферу света, тепла и праздника даже во время блэкаутов.

Фестиваль объединил мастеров хендмейда, живую музыку, фудкорт и развлечения для детей, став островком надежды и радости для горожан.

Репортаж с зимнего магического фестиваля в Пассаже

Пространство наполнено мерцанием сотен огоньков. Особенно трогательно этот свет воспринимается сейчас, когда почти весь город переживает блэкауты. В Пассаже же свет — не только электрический или от генератора: он в глазах людей, в искренних улыбках, в детском восторге.

Фестиваль объединил мастеров хендмейда со всей страны. Авторские украшения, тёплые вязаные вещи, рождественские сувениры, свечи, игрушки и душевные мелочи — каждый стенд словно отдельная сказочная история. Рядом — фудкорт-ярмарка, где пахнет корицей, кофе, сладостями и горячими блюдами, добавляющими празднику ещё больше тепла.

В течение дня здесь звучит живая музыка, выступают музыканты, создавая особую атмосферу уюта и радости. Гости охотно участвуют в розыгрышах призов, а смех и аплодисменты не смолкают ни на минуту. Больше всего радуются дети — для них это настоящая зимняя сказка с огоньками, сюрпризами и чудом, в которое так хочется верить.

Магический зимний фестиваль в Пассаже — это маленький, но очень важный островок света и надежды. Праздничная атмосфера здесь царит вопреки печальным военным событиям, доказывая: Одесса умеет жить, мечтать и праздновать даже в самые сложные времена. И именно в этом — её настоящая магия.

Читайте также:

Фото автора