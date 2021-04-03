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Одесская Потемкинская лестница начала рассыпаться (фото)

Одесская Потемкинская лестница начала рассыпаться (фото)

Одна из главных достопримечательностей и настоящий символ Одессы — Потемкинская лестница — пошла трещинами и начала сильно осыпаться. Ее текущее состояние запечатлел корреспондент «Одесской жизни».

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Не так давно памятник архитектуры капитально отремонтировали, и, казалось бы, о техническом состоянии можно забыть на долгие годы. Однако в действительности все немного иначе.

Так, с боковых стен лестницы начала отходить краска и целыми кусками отпадает штукатурка. Видимо, она не выдержала высокой влажности и перепадов температур, которые наблюдали в Одессе последние месяцы. Также добавилось еще несколько «украшений» в виде граффити. А вот ступеньки, к счастью, сейчас находятся в неплохом состоянии.

Потемкинская лестница осыпается
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Потемкинская лестница осыпается4
Потемкинская лестница осыпается5
Потемкинская лестница осыпается6
Потемкинская лестница осыпается7
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Потемкинская лестница осыпается9
Потемкинская лестница осыпается10
Потемкинская лестница осыпается11
Потемкинская лестница осыпается12

Напомним, что Потемкинскую лестницу отреставрировали в 2017 году. Тогда ее полностью разобрали, провели работы по гидроизоляции известняка, прочистили сквозной проход под ступенями и сделали облицовку новой плиткой.

Фото автора

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Иван Мягченков
Иван Мягченков ПРОФИЛЬ

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