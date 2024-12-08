Новые парки Одессы – как греки соревновались с турками и что из этого вышло (видео)

В новом видео на Youtube-канале «Одесская жизнь» знаток Одессы Александр Отдельнов показал:

Где могут быть спрятаны сокровища Мишки Япончика?

Где заправляли питьевой бювет вином?

Как спрятался недокоммунизированный Горький?

Почему парк назвали Стамбульским

После того как Стамбул стал городом-побратимом Одессы, турки выделили 1,5 млн долларов на реконструкцию участка склонов от Думы до Потемкинской лестницы. А летом 2017 года состоялось торжественное открытие Стамбульского парка.

Именно этот участок был выбран для создания Стамбульского парка, потому что на склонах между Думой и Ланжероновским спуском были найдены руины древней мечети. Она была разрушена после поражения турок в Хаджибее. Но мечеть была построена из одесского ракушняка. Время и влага превратили его в пыль, и когда ученые добрались до руин, к сожалению, выяснилось, что изучать уже просто нечего.

Где заправили питьевой бювет вином

Изначально парк планировали открыть в сентябре, но выяснилось, что в июне в Одессе состоится встреча президента Порошенко с турецкой делегацией. Решили, что торжественное открытие Стамбульского парка станет ее частью и состоится на три месяца раньше. Работы велись круглосуточно, парк был готов, но оборудование для этого маленького бювета изготовить не успели. Чтобы фонтанчик для питья не был сухим, подрядчики решили, что на время торжеств из него будет течь сухое вино. С настоящим турецким шиком!

Торжества быстро закончились, а между бюветом и гротом Дианы остались неподвижно лежать десятки любителей халявной выпивки. После этого заправлять бювет вином категорически запретили!

Как греки соревновались с турками

Так исторически сложилось, что отношения между турками и греками всегда весьма напряженные. Когда греческие бизнесмены, ведущие дела в Одессе? узнали, что будет построен Стамбульский парк, они сразу решили, что не будут отставать и построят Греческий парк. Возглавил этот проект лидер греческой общины Украины Пантелеймонас Бумбурас. Благодаря его усилиям осенью 2018 года был открыт Греческий парк – произведение паркового искусства, настоящий парк-галерея, где в тени деревьев вас ждут изысканные скульптуры Михаила Ревы.

Что стало жемчужиной Греческого парка, где могут быть спрятаны сокровища Мишки Япончика, и другие интересные истории, смотрите в новом видео на Youtube-канале «Одесская жизнь».

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Фото Марии Котовой