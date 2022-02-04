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В Одессе установят границы парка «Юбилейный»: это защитит морские склоны от застройки?

В Одессе установят границы парка «Юбилейный»: это защитит морские склоны от застройки?

В городском бюджете на 2022 год предусмотрено финансирование работ по разработке технической документации по инвентаризации земель парка «Юбилейный», расположенного на прибрежных склонах города Одессы. Вопрос о сохранении земель и установлении границ парка «Юбилейный» сейчас один из важнейших в городе.

Рецепты

Об этом сообщили в пресс-центре Одесского городского совета.

В сообщении сказано, что контроль за использованием и охрана земель города, защита их от самовольного захвата является одной из основных задач Департамента земельных ресурсов Одесского городского совета.

Особое внимание уделяется сохранению земель коммунальной собственности рекреационного назначения — парков и скверов.

Работа в этом направлении идет уже не первый год. При инвентаризации земель парков и скверов устанавливаются места расположения земельных участков, их границы, размеры, правовой статус.

Инвентаризация позволяет выявить незаконное и нерациональное использование земель, использование с нарушением целевого назначения.

Как инвентаризация земель парков и скверов защищает их от застройки?

И самое главное: по завершению работ по инвентаризации формируется земельный участок парка или сквера, который обязательно проходит регистрацию в Государственном земельном кадастре.

Этому участку присваивается кадастровый номер, а в реестр вносится важная информация – размеры, площадь, целевое назначение и границы участка. Таким образом, земельный участок уже получает свои границы, которые будут строго охраняться законом от застройки или незаконного захвата.

Какие земли уже прошли инвентаризацию?

В 2021 году была проведена активная работа по инвентаризации земель рекреационного назначения, по результатам которой в Государственный земельный кадастр были внесены сведения по 11 паркам и скверам:

  • сквер-мемориал «Против забвения»;
  • парк «Энтузиастов»;
  • парк Преображенский;
  • сквер в пределах проспектов Шевченко, Гагарина и ул. Канатной (вокруг здания облгосадминистрации, просп. Шевченко, 4);
  • сквер в пределах улиц Старопортофранковской, Мечникова и Пишоновской;
  • сквер в пределах улиц Старопортофранковской, Мечникова и Торговой (возле дома Одесского национального морского университета);
  • сквер на перекрестке улиц Рачкова, Ак. Воробьева и пер.1-й Полевой;
  • сквер на Михайловской площади;
  • сквер на Старосенной площади;
  • сквер Георгия Гамова (в пределах улиц Мельницкой, Балковской, Заньковецкой);
  • сквер Серединский (в пределах ул. Разумовской, Мясоедовской, Комитетской).

На сегодняшний день стоит вопрос о сохранении земель и установлении границ парка «Юбилейный», расположенного на прибрежных склонах города Одессы.

Работы начнутся весной и до конца текущего года границы парка будут установлены.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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