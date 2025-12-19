Привоз во второй половине декабря… Уже слышно: «Это ― на Новый год» и «Надо сейчас покупать. На Рождество всё подорожает». А цены пока ещё фактически не меняются… Как услышала сегодня: «Куда им уже меняться?!..»

Ключевые моменты:

  • Цены на овощи варьируются от 20 до 140 грн за килограмм, включая картошку, лук, помидоры и огурцы.

  • Мясо на Привозе стоит от 130 до 300 грн за килограмм, в зависимости от вида и части животного.

  • Рыба на рынке стоит от 50 до 250 грн, включая толстолобик, караси и судака.

  • Покупать с хорошим настроением дешевле и вкуснее — продавцы на Привозе говорят, что это помогает создать атмосферу любви в покупках.

Чтобы душа радовалась

Привоз в середине декабря 2025

— Возьмите мне этот кусок свинины. Такой, чтобы душа радовалась.

― А цена вас не интересует? — удивлённо поднимает брови продавщица.

— Нет.

— Как это — нет? Люди обычно сначала спрашивают цену!

— Если бы я сначала спросила цену, у меня сразу бы испортилось настроение.

— Ага…

— А зачем мне покупать мясо в плохом настроении? Оно же всё чувствует.

— Хорошо… Тогда взвешиваю с любовью.

― О! С любовью оно всегда немного дешевле… Или хотя бы вкуснее.

А что с ценами для настроения или наоборот?

Овощи на одесском Привозе (цены за килограмм)

  • картошка — 30-40 грн;
  • лук — 25-40 грн;
  • помидоры — 25-80 грн;
  • свекла — 25-50 грн;
  • кабачки — 20-45 грн;
  • огурцы — 25-55 грн;
  • сладкий перец — 30-70 грн;
  • баклажаны — 30-70 грн;
  • капуста — 25-45 грн;
  • чеснок — 120-140 грн;
  • морковь — 25-40 грн;
  • зелень в пучках — от 10 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за килограмм):

  • яблоки — 30-60 грн;
  • груши — 35-70 грн;
  • бананы — 60-70 грн;
  • грейпфруты — 60-100 грн;
  • гранаты — 180-230 грн;
  • лимоны — 80-130 грн;
  • виноград — 50-100 грн;
  • хурма — 90-180 грн;
  • апельсины — 60-130 грн;
  • мандарины — 70-150 грн;
  • клубника — 180-220 грн;
  • сливы — 25-60 грн;

Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза

Привоз в середине декабря 2025

  • яйца (десяток) — 50-100 грн;
  • брынза — 200-270 грн;
  • сыр — 100-160 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина:

  • задняя часть — 250-290 грн;
  • телячья шея — 200-220 грн;
  • ребра — 130-170 грн.
  • антрекот — 180-220 грн;

Свинина:

  • задняя часть — 200-240 грн;
  • шея — 280-300 грн;
  • лопатка — 220-260 грн;
  • ребра — 210-230 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70-260 грн.
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») — 120-300 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза:

  • толстолобик — 50-100 грн;
  • караси — 70-100 грн;
  • лобань (он же морской пеленгас) — 90-150 грн;
  • судак — 150-250 грн;
  • карп — 90-160 грн.

Фото автора

