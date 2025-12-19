Привоз во второй половине декабря… Уже слышно: «Это ― на Новый год» и «Надо сейчас покупать. На Рождество всё подорожает». А цены пока ещё фактически не меняются… Как услышала сегодня: «Куда им уже меняться?!..»
Ключевые моменты:
-
Цены на овощи варьируются от 20 до 140 грн за килограмм, включая картошку, лук, помидоры и огурцы.
-
Мясо на Привозе стоит от 130 до 300 грн за килограмм, в зависимости от вида и части животного.
-
Рыба на рынке стоит от 50 до 250 грн, включая толстолобик, караси и судака.
-
Покупать с хорошим настроением дешевле и вкуснее — продавцы на Привозе говорят, что это помогает создать атмосферу любви в покупках.
Чтобы душа радовалась
— Возьмите мне этот кусок свинины. Такой, чтобы душа радовалась.
― А цена вас не интересует? — удивлённо поднимает брови продавщица.
— Нет.
— Как это — нет? Люди обычно сначала спрашивают цену!
— Если бы я сначала спросила цену, у меня сразу бы испортилось настроение.
— Ага…
— А зачем мне покупать мясо в плохом настроении? Оно же всё чувствует.
— Хорошо… Тогда взвешиваю с любовью.
― О! С любовью оно всегда немного дешевле… Или хотя бы вкуснее.
А что с ценами для настроения или наоборот?
Овощи на одесском Привозе (цены за килограмм)
- картошка — 30-40 грн;
- лук — 25-40 грн;
- помидоры — 25-80 грн;
- свекла — 25-50 грн;
- кабачки — 20-45 грн;
- огурцы — 25-55 грн;
- сладкий перец — 30-70 грн;
- баклажаны — 30-70 грн;
- капуста — 25-45 грн;
- чеснок — 120-140 грн;
- морковь — 25-40 грн;
- зелень в пучках — от 10 грн.
Цены фруктов на одесском Привозе (за килограмм):
- яблоки — 30-60 грн;
- груши — 35-70 грн;
- бананы — 60-70 грн;
- грейпфруты — 60-100 грн;
- гранаты — 180-230 грн;
- лимоны — 80-130 грн;
- виноград — 50-100 грн;
- хурма — 90-180 грн;
- апельсины — 60-130 грн;
- мандарины — 70-150 грн;
- клубника — 180-220 грн;
- сливы — 25-60 грн;
Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза
- яйца (десяток) — 50-100 грн;
- брынза — 200-270 грн;
- сыр — 100-160 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина:
- задняя часть — 250-290 грн;
- телячья шея — 200-220 грн;
- ребра — 130-170 грн.
- антрекот — 180-220 грн;
Свинина:
- задняя часть — 200-240 грн;
- шея — 280-300 грн;
- лопатка — 220-260 грн;
- ребра — 210-230 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70-260 грн.
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») — 120-300 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза:
- толстолобик — 50-100 грн;
- караси — 70-100 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) — 90-150 грн;
- судак — 150-250 грн;
- карп — 90-160 грн.
Фото автора