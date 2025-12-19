Привоз во второй половине декабря… Уже слышно: «Это ― на Новый год» и «Надо сейчас покупать. На Рождество всё подорожает». А цены пока ещё фактически не меняются… Как услышала сегодня: «Куда им уже меняться?!..»

Чтобы душа радовалась

— Возьмите мне этот кусок свинины. Такой, чтобы душа радовалась.

― А цена вас не интересует? — удивлённо поднимает брови продавщица.

— Нет.

— Как это — нет? Люди обычно сначала спрашивают цену!

— Если бы я сначала спросила цену, у меня сразу бы испортилось настроение.

— Ага…

— А зачем мне покупать мясо в плохом настроении? Оно же всё чувствует.

— Хорошо… Тогда взвешиваю с любовью.

― О! С любовью оно всегда немного дешевле… Или хотя бы вкуснее.

А что с ценами для настроения или наоборот?

Овощи на одесском Привозе (цены за килограмм)

картошка — 30-40 грн;

лук — 25-40 грн;

помидоры — 25-80 грн;

свекла — 25-50 грн;

кабачки — 20-45 грн;

огурцы — 25-55 грн;

сладкий перец — 30-70 грн;

баклажаны — 30-70 грн;

капуста — 25-45 грн;

чеснок — 120-140 грн;

морковь — 25-40 грн;

зелень в пучках — от 10 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за килограмм):

яблоки — 30-60 грн;

груши — 35-70 грн;

бананы — 60-70 грн;

грейпфруты — 60-100 грн;

гранаты — 180-230 грн;

лимоны — 80-130 грн;

виноград — 50-100 грн;

хурма — 90-180 грн;

апельсины — 60-130 грн;

мандарины — 70-150 грн;

клубника — 180-220 грн;

сливы — 25-60 грн;

Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза

яйца (десяток) — 50-100 грн;

брынза — 200-270 грн;

сыр — 100-160 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина:

задняя часть — 250-290 грн;

телячья шея — 200-220 грн;

ребра — 130-170 грн.

антрекот — 180-220 грн;

Свинина:

задняя часть — 200-240 грн;

шея — 280-300 грн;

лопатка — 220-260 грн;

ребра — 210-230 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70-260 грн.

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») — 120-300 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза:

толстолобик — 50-100 грн;

караси — 70-100 грн;

лобань (он же морской пеленгас) — 90-150 грн;

судак — 150-250 грн;

карп — 90-160 грн.

Фото автора