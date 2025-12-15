Ключевые моменты:

Одесса продолжает жить без света – горожане массово пользуются «Пунктами незламності» для подзарядки гаджетов.

В ЖКС «Черноморский» посетители приносят удлинители и делятся розетками.

В «Таврии» люди заряжают устройства прямо на полу.

В лицее №65 пункт несокрушимости разместили в столовой.

Несмотря на сложности, одесситы сохраняют выдержку, взаимопомощь и чувство юмора.

Итак, света в домах одесситов пока что нет и когда будет неизвестно. И где же теперь заряжать телефоны и прочие гаджеты? В «Пунктах незламності», конечно. А открылось их по городу немало. В некоторых их них побывала корреспондент «Одесской жизни» и посмотрела, какие условия предоставляют «обесточенным», но не лишенным силы духа горожанам.

В ЖКС «Черноморский», что по улице Королева, 63, уже с утра было полно народу. Среди посетителей есть и «бывалые» – они как правило приносят с собой удлинитель и подключают его, давая возможность пользоваться другим.

«Руководство предлагает стулья всем. Есть хороший вай-фай. А вот чай и печенье, вероятно, закончилось еще в первый день. Чайники убрали, потому что место лучше предоставить для гаджетов», – отмечает наша корреспондент.

Вы также можете узнать: К вниманию мам с детьми в Одессе: адреса мест для обогрева, отдыха и ухода

А вот в Таврии «Вузовская» все намного интереснее: поскольку столов и стульев для всех посетителей здесь явно на всех не хватает, люди приноровились заряжать гаджеты (а может, и самих себя, кто знает?) прямо на полу:

А в лицее №65 «Пункт незламності» расположился в столовой.

«Теперь вместо столовки – место для пункта несокрушимости. Чувствуешь себя действительно как в школе – звонит звонок, кругом ученики, но теперь здесь за партами сидят и бабушки с дедушками – подзаряжают телефоны, лампы и электронные сигареты. Есть даже детский уголок», – поделалась своими впечатлениями корреспондент «Одесской жизни».

Читайте также: Эксперт пояснил, почему одесситам стоит готовиться к долгим отключениям света.