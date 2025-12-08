Ключевые моменты:

Силы обороны оставили позиции в районах Сухого Яра и Лысовки, сократив полуокружение.

Покровск в основном контролируется россиянами, а в Мирноград они прорвались с нескольких направлений.

Военные приняли решение об отходе, чтобы избежать полного окружения и сохранить личный состав.

Ситуация на Покровском направлении

По информации Украинской правды со ссылкой на военнослужащих Десантно-штурмовых войск и пехотных бригад, несколько недель назад защитники Украины оставили ряд позиций под Покровском и Мирноградом — в районах сел Сухой Яр и Лысовка. Это позволило уменьшить «мешок» полуокружения и занять более безопасную и ровную линию обороны севернее.

Один из военных рассказал, что маневр был необходим, чтобы предотвратить полное окружение:

«Подразделения заняли позиции севернее. Это сделали, чтобы не допустить окружения и выровнять линию фронта».

Другой собеседник отметил, что ситуация стала критической:

«Туда уже невозможно было заходить. Противник все контролировал как FPV-дронами, так и своими малыми пехотными группами. Дорога к позициям – 20 км. Плюс россияне заходили не только с флангов, но и с тыла».

Военные отмечают, что оттягивание с позиций под Покровском было болезненным. На момент выхода большая часть города уже была под противником, поэтому проходить город приходилось иногда со стрелковыми боями.

По состоянию на 8 декабря, большую часть Покровска котролируют российские войска. В Мирноград противник прорвался с нескольких направлений, а «коридор» для подхода к городу простреливается и частично контролируется вражескими дронами.

По данным УП, оборону на этом направлении держали одни из самых боеспособных подразделений — 25-я бригада ДШВ и 68-я егерская бригада, которые более года удерживали позиции и закрывали наиболее уязвимые участки.

Напомним, украинская группировка в районе Покровска и Мирнограда с лета находится под постоянным давлением российских дронов. Противник шаг за шагом продвигался на север, вынуждая украинские части отходить на новые рубежи, чтобы сохранить личный состав и удержать линию обороны.