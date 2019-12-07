Трамваи победили: как горэлектротранспорт завоевал Одессу

В следующем году в Одессе начнет работать единая трамвайная линия, которая соединит крайние улицы жилмассивов Котовского и Таирово, – так называемый проект скоростного трамвая. Благодаря возможности самостоятельно производить трамваи и полученным кредитам от международных финансовых организаций город системно обновляет парк трамваев и троллейбусов. Наверное, поэтому сегодня одесский горэлектротранспорт впервые за последние 14 лет обогнал маршрутки и такси по количеству перевезенных пассажиров. Мы решили узнать, сможет ли горэлектротранспорт стать альтернативой маршрутным такси. Чтобы выяснить это, корреспондент “Одесской жизни” прокатился на новом трамвае, а также побеседовал с заместителем директора КП «Одесгорэлектротранс» Александром Ковалем.

В топе «антирейтинга»

Пока жду на остановке нового трамвая, успеваю заметить, что вагоны на линии, хоть и не все новые, однако ходят каждые 5 минут. А ведь каких-то 10-12 лет назад казалось, что трамваи и троллейбусы навсегда исчезнут из города.

Предполагалось, что маршрутки с легкостью заменят менее скоростной электротраснпорт. Но довольно скоро начались заторы, пробки, выросло количество ДТП. Поэтому и сами одесситы, и власти снова развернулись в сторону «рогатых и рельсовых».

С 2010 по 2015 годы Одесса возглавляла «антирейтинг» городов, которые никак не обновляли городской электротранспорт.

Ситуация коренным образом изменилась после того, как в 2015 году город присоединился к «Соглашению мэров об устойчивом развитии климата и энергетики» («Соглашение мэров — Восток»). С одной стороны это заставило местные власти всерьез взяться за возрождение горэлектротранспорта, а с другой, предоставило для этого реальные возможности. Одесса стала первым из украинских городов-миллионников, где принята целевая программа развития наземного электротранспорта.

Вторая жизнь старых вагонов

Тем временем к остановке уже подходит новенький трамвай «Одиссей» — сверкающий и в цвет одесского флага. Он оборудован пандусом, информационной системой оповещения, которая рассчитана и на людей с нарушениями слуха и зрения.

– У обновленных трамваев более удобные сидения и больше вместительность. Они более теплые и светлые, – делится впечатлениями один из пассажиров Евгений Бакинский.

Вагон тронулся. Ехать и правда удобно. Кроме вышеперечисленных достоинств, здесь чисто и есть возможность подключения к интернету. Правда wi-fi есть не во всех трамваях и работает с перебоями.

По словам заместителя директора КП «Одесгорэлектротранс» (ОГЭТ) Александра Коваля, «Одиссей» обошелся городу в 6 миллионов гривен. Трамваи такого типа собирают из поддержанных чешских вагонов «Татра» в собственных вагоноремонтных мастерских. За последние полтора года новую жизнь получили более 35 трамваев.

– Мы меняем пульт управления, кабину водителя, интерьер и дизайн внутри салона. Получается, по сути, новый вагон, – уточняет Александр Коваль.

«Длинный» трамвай на маршруте «Север-Юг»

А «Одиссей» продолжает движение. Вагон идет тихо и быстро, за 15 минут мы проехали более половины пути от Пересыпского моста до поселка Котовского. Один из пассажиров громко — на весь салон рассказывает, что этим также удобен «Одиссей-МАХ», который недавно стал курсировать на маршруте №26. Кстати, я узнала, что «длинный трамвай» – так его прозвали одесситы — ходит не весь день, а только в час пик утром и вечером.

– Стоимость модернизации такого трамвая — 18 миллионов. Его длина – 30 метров, в салоне – 62 сидения, общая вместимость до 280 человек. Одна секция – низкопольная. Это позволяет большему количеству людей передвигаться быстро и независимо от пробок на дорогах, – уверяет Александр Коваль.

Позже «Одиссей МАХ» отправят обслуживать маршрут «Север-Юг», который должен связать единым рельсами крайние точки города — Таирова и Котовского.

– За счет кредитных средств Европейского инвестиционного банка для магистрали «Север-Юг» будут закупать 16 многосекционных трамваев и 21 трамвай меньшей длины. Планируем, что новая магистраль заработает уже в новом году, – обнадежил замдиректора «Одесгорэлектротранса».

Впрочем, независимо от строительства нового маршрута, нам обещают, что в следующем году выпустят на трамвайные маршруты города еще один «Одиссей-Макс».

Первый электробус родом из Одессы

В 2018 году Одесса закупила 57 троллейбусов. Все машины оборудованы wi-fi, розетками для подзарядки мобильных телефонов, а также GPS-трекерами, при помощи которых движение конкретного «рогатого» можно отслеживать на сайте «Транспорт Одессы».

Также «Одессгарэлектротранс» выпустил единственный в Украине электробус. Машину собирали в течение года.

– Сейчас идет аналогичная модернизация еще четырех таких же троллейбусов «Шкода» 1997-1998 годов выпуска. Они были закуплены в 2012 году и длительное время простаивали в депо неисправными. Машины будут готовы к весне 2020 года, и тогда появится возможность запуска полноценного «электробусного» маршрута по улице Балковской, – рассказал Александр Коваль.

Сегодня электробус курсирует по троллейбусному маршруту №10.

Путь в лидеры

А пока мы с «Одиссеем» продолжаем свой путь на поселок Котовского, интересуюсь у других пассажиров, почему они выбирают трамвай. И один из самых распространенных ответов: «ходят регулярно».

По словам Александра Коваля, это стало возможно благодаря работе нового информационного центра. Диспетчеры распределяют интервал подачи транспорта таким образом, чтобы на остановках не скапливалось много людей.

Всех желающих стать сотрудниками предприятия приглашают в центр на обучение.

– Помимо достойной оплаты труда, в среднем 25 тысяч гривен в месяц, сотрудникам из других городов предоставляют жилье в обновленном общежитии. Также активно работает профсоюз, – подчеркивает Александр Коваль.

За 9 месяцев трамваи и троллейбусы проехали по Одессе 10,7 млн км, и перевезли около 146 млн пассажиров. Вдвое выросло количество проданных постоянных проездных билетов. Специалисты Мирового банка посчитали, что в перспективе именно «Одесгорэлектротранс» может стать главным городским перевозчиком. Задача, конечно, сложная, но одесситы уверены, что достижимая. На вопрос, планируется ли поднимать цены на проезд, в «Одессгорэлектротрансе» нас заверили, что пока об этом речи не идет.

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