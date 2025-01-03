Новости Одессы и Одесской области

Мэр Одессы рассказал, останется ли якорь-сердце символом города или его заменят

Мэр Одессы рассказал, останется ли якорь-сердце символом города или его заменят

В Одесской области в конце прошлого года утвердили новую туристическую айдентику. Областная власть рекомендовала использовать ее и областному центру вместо уже известного якоря-сердца. Согласятся ли городские власти с этим предложением, читайте в материале «Одесской Жизни».

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В беседе с одесскими журналистами городской голова Одессы Геннадий Труханов прокомментировал вопрос возможного изменения туристической символики города в контексте нового брендбука Одесской области.

Мэр считает, что новая айдентика навязывается городу областной властью, а старая хорошо выполняет свою функцию. Именно якорь-сердце уже является известным символом Одессы в мире, поэтому отказываться от него в пользу нового символа всей Одесской области не будут.

Относительно недавно принятого брендбука Одесской области, вопрос продвижения этой айдентики в городе и учреждениях городского совета должен быть предметом открытой дискуссии.

— Знаете, это хороший вопрос. Кому-то нравится, кому-то нет. Я не позволяю себе и не хотел бы, чтобы кто-то принимал волюнтаристские решения. Вот так будет: где-то кто-то разработал, а потом сессия приняла, — отметил мэр.

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Он также подчеркнул важность обсуждения этого вопроса с обществом, объяснив, что, если дело касается региона, должен быть организован конкурс и предоставлена возможность выбора.

— Мы имеем свой туристический символ, свои направления, и будем работать над этим в обсуждении с обществом, проводя прозрачные конкурсы и другие мероприятия, — добавил мэр.

Он отметил, что якорь-сердце уже стал традицией и активно используется на официальном уровне, в частности в городах-побратимах.

— Мы сделали его, и это уже традиция. Сегодня он стоит в городах-побратимах с нашим QR-кодом. Он стал символом поддержки, — рассказал мэр, добавив, что этот символ также появился на набережных Марселя и Глорнаке, где люди несли цветы под одесским флагом.

Таким образом, по мнению Труханова, город продолжает активно работать над собственной туристической идентичностью, учитывая мнение общества и сохраняя свои традиции.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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