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На спуске Маринеско может остановиться движение трамваев: там просела почва (фоторепортаж)

На спуске Маринеско может остановиться движение трамваев: там просела почва (фоторепортаж)

Одесский спуск Маринеско, снова, похоже, становится проблемным участком. Здесь образовались трещины на проезжей части, рельсы на уровне участка, где идет строительство высоток «Пространства» «просели». Имеются и проблемы с плиткой рядом с рельсами, причем, сразу в нескольких местах.

Спуск Маринеско: рельсы просели, трещины появились, плитка «ушла»

На спуске Маринеско мы побывали не так давно. Радовались появившимся уже во время войны новшествам, изучили, как уложили на место на пешеходной части отошедшую после долго ремонта плитку.

Этот спуск ведь не «очень расположен» для прогулок: зато здесь очень оживленное движение авто и маршруток, плюс не менее оживленно курсируют трамваи двух маршрутов – 12-го и 7-го («Север-Юг»).

На сегодняшний день «картинка» такова. Трамваи и авто продолжают следовать в обычном режиме. На участке, где расположено ограждение (а это склон), за которым идет возведение домов «Пространства» с рельсами «что-то нет так». Всмотритесь: такое впечатление, что они «просели».

На спуске Маринеско просели рельсы
Трамвайные рельсы
Рельсы, неполадки
Рельсы и плитка на спуске Маринеско
Рельсы, плитка, трещины

Во многих местах рядом с рельсами где-то сдвинулась, а где-то просто «провалилась куда-то» плитка.

Спуск Маринеско в Одессе, плитка отошла

Во многих местах рядом с рельсами просела или отошла плитка

Рельсы и треснувшая плитка

Но и это еще не все. На уровне дома №18 по спуску Маринеско на проезжей части образовалась немалая трещина. Трещины поменьше наблюдаются и дальше.

Спуск Маринеско, трещина на дороге

Трещины на проезжей части в районе дома №18

Спуск Маринеско, трещины

Спуск Маринеско, дорога, трещины

Это малые трещины

Трещины на спуске Маринеско

И еще малые трещины

Спуск Маринеско: «Надо было склон укреплять!»

Пока изучаю и фиксирую всю эту «красоту», сердитый житель дома №14, который вышел, чтобы вынести мусор, «комментирует»:

– Снимайте, снимайте!.. Мы еще до войны предупреждали, что не только наш дом скоро сползет и развалится! Вон те новые небоскребы, ремонт, а потом «доремонт» из-за «кривой» ливневки нам еще аукнутся. Вон уже трещины какие пошли – издалека виднеются. Тут же давно – проблемная геозона. Ближе к Пересыпскому мосту дом часть дома грохнула? Грохнула! И, кстати, никаких высоток тогда еще не возводили. Надо было склон укреплять, опорную стену строить, а не заборчик с рекламой рядом с рельсами устанавливать!

Одесские новострои

Новострои «Пространства»

Стройка в Одессе

Стройка продолжается

Напомним в тему, дом №14 на спуске Маринеско – давно «проблемный». Перед самой войной мы писали о его состоянии.

Будут ли курсировать трамваи по спуску Маринеско?

Рассерженный одессит добавил, что «по поводу «просевших» рельс и трещины на дороге, которая становится все больше, уже приезжали коммунальщики, разбирались, вроде как ставили какие-то метки».

Вот в чем уверен одессит, так это в том, что «трамваи здесь скоро перестанут следовать –проблемы ведь будут только увеличиваться».

…Трамваи по спуску на сегодняшний Маринеско следуют. Во всяком случае, пока. Но, как мы обратили внимание, на участке, где образовался «просев», они существенно замедляют ход.

Спуск Маринеско в Одессе, трамвай

Трамваи по спуску Маринеско продолжают курсировать

К теме «что же будет с трамваями», могу лишь добавить, что издание «Думская», ссылаясь на свои источники в мэрии, допускает, что «в ближайшее время движение трамваев по спуску Маринеско прекратят».

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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