Украинские бойцы единодушны: они сражаются не за территории, а за право жить свободно и защищать будущее своих детей.

Каждая история — это путь через ранения, потери, страх плена и возвращение к жизни, но мотивация остается неизменной: не допустить возвращения оккупации.

Воины подчеркивают: сдача территорий означает лишь продолжение агрессии, боль для следующих поколений и угрозу самому существованию Украины.

Для них борьба — это защита семей, память о погибших друзьях и право украинцев самостоятельно определять свое будущее.

Бойцы, среди которых активисты, предприниматели, родители и командиры, согласны в одном: они воюют не за земли, а за право жить свободными. За возможность детям расти без оккупации, за семьи, которые ждут, и за память друзей, которые погибли. Их борьба — это борьба за будущее, которое невозможно «обменять».

Станислав Маденс: за будущее

До полномасштабного вторжения Станислав был активистом «Автомайдана» и работал над разоблачением коррупционных решений местных властей. С первых дней войны присоединился к волонтерству — сначала в составе 122-й ТРО, затем поддерживал бойцов 28, 35, 32, 126-й бригад и ВМС. А с 2023 года уже сам вступил в ряды Вооруженных сил Украины, пройдя передовую.

Сегодня, оглядываясь на пережитое на линии фронта, он говорит просто и честно:

«Я сражаюсь не за территории, я сражаюсь за свое будущее и моих близких!»

Виталий Соловей («Соловей»): чтобы не передать горе будущим поколениям

На Харьковском направлении Виталий прошел через ад: три контузии, обморожение обеих ног, эвакуация побратимов под массированным обстрелом. Рискуя собственной жизнью, он полз по открытой местности, чтобы вытащить раненых. Те бойцы выжили — сам Виталий попал в госпиталь и год восстанавливался, прежде чем снова смог ходить без костылей.

Сегодня, вспоминая те минуты под огнем и глядя на своих детей, он говорит:

«Я сражаюсь за будущее своих детей. Учу их не быть рабами, учу их быть смелыми и ценить свободу. Если мы сейчас сдадимся, это будет означать лишь то, что война вернется. Мы либо отстаиваем свободу сейчас, либо передаем боль и горе будущим поколениям».

Юрий Дяченко: чтобы нас не уничтожили

Юрий ушел добровольцем еще в 2022 году. За короткое время он вырос от солдата до командира минометной батареи морской пехоты. После тяжелых ранений и инвалидности его перевели в учебный центр — теперь он передает опыт новым бойцам.

Сегодня, даже не находясь на передовой, он говорит о мотивации, которая не изменилась с первого дня:

«Я уже не воюю, к сожалению… Но моя мотивация с 24 февраля 2022 года не изменилась: я должен быть там, где нужнее всего… Если здесь будет Россия или ее условия, то ни нас, граждан Украины, скорее всего, не будет, ни всех возможностей. Нас просто зачистят… А потом еще и используют для своей экспансии, как это уже было».

Игорь Бею: за друзей, которых уже нет

Одесский активист и предприниматель, один из тех, кто в 2014–2015 годах противодействовал пророссийским движениям в городе, Игорь Бею встретил 24 февраля с четким пониманием: Юг будет одним из главных направлений удара. Его боевой путь прошел через Березнеговатое, Мураховку, Большое Артаково и плацдармы на Ингульце — там, где родилось новое поколение украинских воинов.

Сегодня, вспоминая потери и тех, кто не вернулся, Игорь говорит:

«Я сражаюсь за то, чтобы просто вернуться домой живым. За своих. За семью, которая ждет. За друзей, которых уже нет… За то, чтобы наши дети не были вынуждены переживать то, что прошли мы».

Юрий Чиртик: за маму, жену, ребенка

Юрий жил обычной жизнью, но после полномасштабного вторжения добровольно стал защитником. Тяжелое ранение — обломок, прошедший сквозь голову, — оставило его на грани жизни и смерти. Реабилитация в Одессе начиналась с инвалидной коляски. Сегодня Юрий не только ходит, но и помогает другим ветеранам: работает в хабе, поддерживает побратимов, участвует в проектах инклюзии.

Глядя на путь от ранения до восстановления, он говорит:

«Я воевал не за земли. Я воевал за свою семью. За маму, жену, за ребенка. Я не мог допустить, чтобы сюда зашли оккупанты… А теперь за земли пусть воюют политики».

В каждой из этих историй — разные дороги, разные бои, разные ранения и победы. Но все они сходятся в одном: украинцы воюют не за клочок земли на карте. Не за границы, проведенные линейкой. Они воюют за право оставаться собой — свободными, живыми, людьми, которые сами выбирают будущее. За семьи, которые ждут. За друзей, которых уже нет. За возможность жить без страха и без тишины после взрывов. За то, чтобы их дети росли в стране, где слово «свобода» — не лозунг, а повседневность. И пока эта мотивация сильнее любого оружия, Украина выстоит.

