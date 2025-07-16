Ключевые моменты:

18 июля, 17:00 — Гастровечеря BMW Odesa. Авторская кухня под открытым небом от шефа Андрея Романовского (REEF);

— Гастровечеря BMW Odesa. Авторская кухня под открытым небом от шефа Андрея Романовского (REEF); 19 июля, 18:00 — Монотеатр МИФ, «Записки сумасшедшего», Beit Grand. Постановка по Гоголю с глубокой эмоциональной отдачей;

— Монотеатр МИФ, «Записки сумасшедшего», Beit Grand. Постановка по Гоголю с глубокой эмоциональной отдачей; 19 июля, 18:30 — Балет «Леся», Театр оперы и балета. Премьера танцевального спектакля о жизни Леси Украинки

— Балет «Леся», Театр оперы и балета. Премьера танцевального спектакля о жизни Леси Украинки 20 июля, 18:30 — Symphony of Anime & хор «Хрещатик», Театр МузкомедииКонцерт аниме-композиций в хоровой обработке;

— Symphony of Anime & хор «Хрещатик», Театр МузкомедииКонцерт аниме-композиций в хоровой обработке; 20 июля, 19:00 — Группа «Друга Ріка», клуб ITAKA Концерт к 20-летию альбома «Рекорды».

Начнем с гастрономической феерии под грохот моторов: вы сможете получить уникальный опыт роскошной кухни среди культовых мотоциклов BMW. Шеф Андрей Романовский превратит вечер в сенсорное путешествие, где каждое блюдо — это вызов шаблону, а каждый байк — легенда на колесах.

В субботу вас ждут сцены одесских театров, и хотя большинство из них сейчас в отпусках, они охотно предоставляют свои площадки коллегам из других городов и театров. МИФ — театр, где на сцене только один актер, но миллион чувств. Михаил Фица обнажит нерв монолога, заставит зрителя потерять расстояние между сценой и жизнью. В «Записках сумасшедшего» — пульсирует настоящее.

А дальше — магия танца. «Леся» — балет, где каждое движение говорит громче слов. Это не просто история писательницы — это исповедь, сплетенная из музыки Шуберта и прикосновений души. Прима-балерина Наталья Мацак дарит Лесе крылья на сцене.

Если вам кажется, что в классическом театре мало эмоций — приходите на концерт «Symphony of Anime» в театр Музкомедии. Вместе с хором «Хрещатик» этот вечер станет порталом в волшебные миры музыки, где мечты оживают. Да, хор может звучать в стиле аниме!

Летом Одесса становится местом паломничества популярных украинских групп и артистов. Каждую неделю в летних клубах проходят живые концерты на которые приходят не только одесситы, но и сотни туристов. Этот уикенд закроет группа «Друга Ріка» с альбомом «Рекорды». 20 лет песен, которые стали голосом целого поколения. Этот концерт — не просто ностальгия, это благодарность, воспоминание и вера. И еще — помощь тем, кто сейчас защищает Украину

18 июля, 17:00. Гастровечеря. BMW Odesa

Вкус. Мотоциклы. Музыка. Эмоции. Вечер, который объединит драйв легендарных мотоциклов и изысканность авторской кухни. Под открытым небом шеф-повар ресторана REEF Андрей Романовский создаст неповторимое меню с акцентом на смелые сочетания вкусов. Кроме того, вы сможете не просто увидеть, но и почувствовать дух легендарной техники BMW: фотозоны с мотоциклами премиум-класса, демонстрации моделей и живые истории о них.



19 июля, 18:00. Монотеатр МИФ «Записки сумасшедшего». Beit Grand

Основателем монотеатра «МИФ» является заслуженный артист Украины, актер театра и кино Михаил Фица. Ярче всего свой талант он проявил в моноспектаклях — едва ли не самом сложном жанре театрального искусства. Достаточно сказать, что находясь на сцене лицом к лицу со зрителем, актер настолько убедителен в своих чувствах, что заставляет людей, наблюдающих за его игрой, забыть обо всех условностях, которые составляют саму суть театра.



19 июля, 18:30. Балет «Леся». Театр оперы и балета

«Леся» — первый танцевальный спектакль о жизни и творчестве Леси Украинки, женщины, которая стала символом женственности, национальной культуры, свободы и несокрушимости. Удивительная судьба писательницы вдохновила балетмейстера Артема Шошина на создание возвышенного и метафорического хореографического рассказа.

Балет демонстрирует, как за образом канонической фигуры скрывается живая женщина со своими чувствами, страстями и драмами. Хореография Шошина наполнена остротой и одновременно нежностью: каждое движение балета — это эмоция, каждая сцена — история.

Ведущие партии исполняют всемирно известные звезды украинского балета — прима балерина, Народная артистка Украины Наталья Мацак и премьер Национального балета Украины Сергей Кривоконь.

Балет создан на поэтическую и трагическую музыку композитора-романтика Франца Шуберта.



20 июля, 18:30. Концерт. Symphony of Anime и хор «Крещатик».Театр Музкомедии

В этом году мы наблюдаем большой интерес к хоровому пению. Оказывается, что хор может быть не только традиционным, но и чрезвычайно современным и даже неожиданным и выполнять не только эстрадные и поп хиты в обработке, но даже Аниме композиции.

Оркестр Symphony of Anime приглашает посетить волшебный мир музыки известных Аниме. К трем десяткам музыкантов присоединятся участники хора «Крещатик», чтобы создать фантастическую атмосферу и погрузить слушателей в мир Аниме.



20 июля, 19:00. Концерт. Друга Ріка. ITAKA

В этом году группа «Друга Ріка» отмечает 20-летие одного из самых успешных альбомов в своей дискографии — «Рекорды», хиты из которого до сих пор звучат отовсюду. По этому случаю музыканты сыграют концерт в Одессе — 20 июля в клубе Itaka прозвучат «Рекорды. 20 лет».

В этот вечер группа сыграет любимые песни «Так мало тут тебе», „Відчиняй“, «Три хвилини» и другие свои хиты, и соберет донаты на нужды ВСУ.





