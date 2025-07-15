Ключевые моменты:

С 28 июля по 15 ноября эстакада Одесского порта будет закрыта на ремонт;

Для грузового транспорта организуют временные маршруты по улицам города;

Реконструкция спуска В. Блажко позволит разгрузить ул. Приморскую.

Построенный 25 лет назад объект, требует обновления, и с 28 июля по 15 ноября движение по нему будет полностью перекрыто. Одесский филиал ГП «Администрация морских портов Украины» обратился в городской совет с просьбой согласовать временную схему движения большегрузного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

По словам представителей АМПУ, сейчас — оптимальный момент для ремонта, поскольку трафик в городе ниже обычного.

На совещании предложили альтернативные маршруты въезда и выезда из порта, а также обсудили регулирование работы накопительных площадок стивидоров.

Дополнительно рассматриваются меры по подготовке городской дорожной инфраструктуры к увеличенному потоку грузовиков.

Начало работ запланировано после завершения реконструкции спуска В. Блажко, что позволит перенаправить общественный транспорт и снизить нагрузку на ул. Приморскую.

Напомним, в Одессе завершается капитальный ремонт спуска Блажко. Уже этим летом трамвай №7 сможет вернуться на маршрут «Север-Юг».

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