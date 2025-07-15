Ключевые моменты:

Действующий Устав города Одессы содержит идеологическую ангажированность и пророссийскую риторику , называя Одессу «городом Российской империи» и превознося «подвиги российских военных»;

, называя Одессу «городом Российской империи» и превознося «подвиги российских военных»; Документ закрепляет статус русского языка как «языка межнационального общения» и «неотъемлемой составляющей культурного наследия» города, что противоречит украинскому законодательству;

как «языка межнационального общения» и «неотъемлемой составляющей культурного наследия» города, что противоречит украинскому законодательству; Устав продвигает советские и российские нарративы , такие как миф об основании Одессы 2 сентября и празднование 10 апреля как «дня освобождения», игнорируя реальность независимости Украины;

, такие как миф об основании Одессы 2 сентября и празднование 10 апреля как «дня освобождения», игнорируя реальность независимости Украины; Предыдущие попытки обновить Устав оказались неудачными из-за низкого качества разработки и игнорирования общественных предложений.

Обоснование необходимости изменений

Автор инициативы — общественный активист Сергей Бондаренко. По его словам, решение городских властей разместить петицию является важным шагом к обновлению документа, который давно вызывает возмущение у одесситов.

В петиции указано, что действующий Устав территориальной общины города Одессы, утверждённый в 2011 году, имеет существенные правовые, содержательные и идеологические недостатки. Он противоречит Конституции Украины, законам о декоммунизации и деколонизации, игнорирует память борцов за независимость Украины.

В частности:

преамбула Устава определяет Одессу как «город Российской империи» и акцентирует внимание на «подвигах российских военных», что абсолютно недопустимо в условиях продолжающейся российско-украинской войны;

устав провозглашает русский язык «языком межнационального общения в Одессе» и «неотъемлемой частью культурного наследия», что противоречит действующему законодательству Украины и решению Конституционного Суда;

документ также поддерживает исторические мифы, такие как основание Одессы 2 сентября (дата, связанная с Российской империей) и «день освобождения Одессы» 10 апреля, игнорируя фактическую советскую оккупацию и обретение Украиной независимости 24 августа 1991 года.

Автор петиции подчеркивает, что эти положения не только угрожают демократическому развитию общины, но и делают Одессу уязвимой к информационному влиянию страны-агрессора, позволяя ей называть город «русским», что прямо противоречит государственной политике национальной безопасности.

Затягивание с обновлением Устава

Одесский горсовет еще в 2022 году признал, что Устав устарел, но процесс разработки нового документа происходил без должного участия общественности.

Проекты, которые были обнародованы в 2023 и 2024 годах, содержали многочисленные юридические и фактологические ошибки, а также не учитывали обоснованных предложений общественности. По мнению Сергея Бондаренко, это свидетельствует либо о низкой компетенции сотрудников горсовета, участвовавших в разработке, либо о нежелании городского руководства отменять действующий Устав, имеющий откровенно пророссийскую направленность.

Требования к Одесскому городскому совету

В связи с этим жители Одессы требуют:

Отменить действующий Устав города Одессы, поскольку он противоречит Конституции и законам Украины, содержит нормы с признаками российской и советской пропаганды, нарушает принципы исторической правды и тормозит европейскую интеграцию Одессы. Создать новую рабочую группу для разработки современной редакции Устава. В ее состав должны войти квалифицированные юристы (в том числе специалисты по муниципальному праву), историки и эксперты по деколонизации, представители общественных организаций, а также граждане, делегированные путем открытого конкурса или жеребьевки.

Чтобы горсовет рассмотрел петицию, она должна набрать тысячу голосов в течение трех месяцев.

Каждый одессит может выразить свою позицию, перейдя по ссылке и поддержав эту петицию на сайте горсовета. Так можно ускорить очищение важного городского документа от имперских и пророссийских нарративов.

Ранее мы сообщали, что городские власти Одессы затягивают размещение петиции на соответствующей странице мэрии в интернете.

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