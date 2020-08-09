Скоро в школу: будут ли учителей тестировать на COVID-19?

Педагогов не будут тестировать на коронавирус накануне учебного года. Тесты возможны лишь в том случае, если учитель контактировал с заболевшим или при явных симптомах заболевания.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«У нас все, что касается тестирования, предусмотрено нормативной базой, приказами Министерства здравоохранения, кто именно требует проведения тестов, в каких случаях. Такого механизма или раздела о проведении тестирований наших учителей — его нет. Только исключительно, если есть симптомы или учитель является контактным лицом», — сообщил Степанов.

Ранее “Одесская жизнь рассказывала, что думают педагоги и учителя о дистанционном обучении в школах.