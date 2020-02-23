Куда поехать в Одесской области: родословная Балты – от вестготов до Украины

Древняя Балта не зря привлекает туристов: здесь можно в буквальном смысле прикоснуться к истории. В окрестностях города были найдены удивительные артефакты, выстроен польский замок и даже жил «украинский Робин Гуд». А тех, кто предпочитает отдых на природе, ждут лесные массивы, заповедники и заказники Балты.

Княжеский замок и археологические раскопки

Расстояние от Одессы — 228 км

Балту называют маленьким городом с большой историей. Место, где выросла Балта, еще во II веке до нашей эры заселили племена вестготов. Одно из племен возглавлял род Балтов, который местные жители называют основателями села. И хотя историки считают это случайным совпадением, жители городка гордятся такой древней родословной.

Долгое время Балта была турецким городом, и здесь вовсю шло строительство крепости. По официальной версии, именно тогда и возникло современное название города — оно произошло от слова «барта», оружия типа секиры, которым были вооружены турки.

В начале XVIII века на берегу речки Кодымы — пограничной между турками и поляками — польский князь Любомирский выстроил небольшую греко-католическую церковь архистратига Михаила и замок, который в честь своего сына назвал Юзефградом. В 1791 году по Ясскому договору Балта отошла России. Через несколько лет Юзефград переименовали в Еленск, а в сентябре 1797 года указом Павла I местечко Балта было присоединено к Еленску (Юзефграду), «съ переименованіємъ онаго Балтою» и присвоением статуса города.

Среди самых старых построек — здания мужской и женской гимназий, католический костел, возведенный в 1765 году, и Феодосиевский мужской монастырь. В главном храме монастыря — Свято-Успенском соборе находятся мощи святого Феодосия Балтского.

Неподалеку от города археологи проводили раскопки, и теперь в местном школьном музее можно увидеть останки мамонта и мастодонта, первобытные орудия труда, оружие, казацкие трубки, огнестрельное оружие, предметы быта.

«Магический» камень села Перейма

Находится в 18 км от Балты. Одной из «стихийных» достопримечательностей села является «дождевой камень», который лежит возле колодца, в пойме ручья. Считается, что под камнем, на котором вырезан крест западноевропейской формы, погребен рыцарь-тамплиер. Так это или нет, неизвестно, так как раскопок здесь ученые не проводили. Зато у местных жителей появилось собственное поверье относительно камня с крестом. Они уверены, если во время засухи помолиться у этого камня, на следующий день обязательно пойдет дождь.

В Кармалюковке жил «украинский Робин Гуд»

Расположено в 15 км от районного центра. Назвали поселение в честь предводителя крестьянского движения Устима Кармалюка, которого Горький окрестил «украинским Робин Гудом». Считается, что когда-то на месте села рос густой лес, в котором некоторое время жил легендарный разбойник. Эта версия не подтверждается фактами, однако известно, что в старину в лесу от набегов скрывались местные жители. Позже князь Любомирский, которому принадлежала местность, позволил им рубить деревья и строить на этом месте дома. Сейчас неподалеку от села свое экопоселение основали кришнаиты.

Отдых на природе

Заказники:

— ландшафтный заказник Бендзарский лес

— лесной массив с вековыми соснами в селе Песчаная

— лесные массивы вокруг села Лесничовка, основанного в XVIII веке

— энтомологический заказник «Корытневский»

— заповедное урочище Кишево с эталонными дубами

— Дубрава «Лабушная» в селе Казацкое

— Ракуловский парк — памятник садово-паркового искусства

Охота: в селе Лесничовка в разрешенное время можно охотиться на кабанов, зайцев, фазанов.

Ярмарки и фестивали:

— День города — 7 октября

— фестиваль казацкой песни — октябрь

— праздник Ивана Купала — июль

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Фото: baltalife.org, uc.od.ua

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