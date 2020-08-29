Куда поехать в Одесской области: основателем Сараты стал немецкий пастор

Сарата — один из самых интересных населенных пунктов Одесской области: жителям точно известно имя ее основателя и тех, кто строил здесь культурно-просветительские учреждения. И хотя Сарата расположилась в негостеприимной южной степи, здесь есть что посмотреть, где порыбачить или поучаствовать в празднике.

Расстояние до Одессы — 138 км.

Колонисты строили школы и церкви

Сарата была основана в 1822 году на месте татарского поселения Гура-Курудер. Один из немецких колонистов пастор Игнаций Линдл перебрался в эти места, а следом за ним приехала и его паства. В апреле, как известно из исторических источников, в будущую Сарату прибыло 50 подвод с переселенцами. Первыми жителями Сараты стали 60 семей из Вюртемберга и Баварии. От правительства они получили многочисленные льготы, деньги на обзаведение хозяйством и освобождение от налогов.

Колонию немцы устроили согласно христианским канонам. Все имущество колонистов считалось общим, а их жизнь проходила в замкнутом мире, где церковь и школа были центрами духовной и социальной жизни. Жители колонии не допускали в свою среду чужаков, но тем не менее с радостью нанимали батраками в свои хозяйства беглых крепостных крестьян. Крестьяне жили в тяжелых условиях и работали за минимальную плату, а благосостояние колонистов быстро увеличивалось.

В 1823 году в Сарате была построена первая школа, а через 20 лет колонист Вернер на свои деньги возвел первое на территории Бессарабии педагогическое училище. В нем готовили учителей для сельских церковно-приходских школ немецких колоний, а также писарей и землемеров. Примерно в это же время в Сарате появилась церковь Евангельских христиан — единственная в Бессарабии, которая имела орган.

К середине XIX века Сарата превратилась в небольшой городок, в котором работали несколько предприятий, магазинов, почтовая станция и училище. А еще через три десятка лет в Сарате начал работать механический завод, который был одним из семи крупнейших предприятий Бессарабской губернии. В его цехах производили большой ассортимент сельскохозяйственной техники — жатки, сенокосилки, молотилки, виноградные прессы. При этом на всех предприятиях Сараты механизация была минимальной, там преобладал тяжелый ручной труд — на чугунолитейном заводе и в красильных мастерских, где работали крестьяне из окрестных сел.

Кривая Балка носила название Каиры

До Одессы — 122 км. В окрестностях Кривой Балки обнаружены поселения эпохи поздней бронзы и первых веков нашей эры. Село Кривая Балка было основано в 1832 году казаками с Запорожской Сечи. С 1839 года оно числилось станицей Дунайского казачьего войска, и до 1947 года называлось Каиры.

Крестьян в Плахтиевку переселили чиновники

До Одессы — 146 км. Село основано в 1830 году переселенцами из села Плахтиевка Екатерино­славской губернии. Царские чиновники переселили в Бессарабию больше 1000 крестьян, так как их земли передали 3-й кирасирской дивизии. За счет притока новых переселенцев из Слободской Украины стало увеличиваться население. Основным занятием крестьян было земледелие и животноводство. В 1875 году Плахтиевка стала центром волости.

Кулевча — болгарское село

До Одессы — 132 км. Село Кулевча основано около 1830 года переселенцами из деревни Кюлевча Шуменской области Болгарии. Село быстро приобрело обжитой вид — в центре работали лавки, корчма, здания сельского правления и церковь, построенная на месте старого ветхого храма. В четырехгодичной церковно-приходской школе занятия вели три учителя и местный священник.

Отдых на природе

Саратский район находится на территории Причерноморской низменности. По району протекает много рек — Кагальник, Сарата, Хаджидер, возле многих из них созданы ставки и водохранилища. Практически всю территорию района занимают сельскохозяйственные угодья, сады и виноградники.

Ярмарки и праздники:

Фестиваль вин — 1 марта

День Святого Георгия — май

Троица — июнь

Храмовый день в память основателя Сараты — 14 октября

Напомним, “Одесская жизнь” рассказывала об окресностях Николаевки, Березовки, Захарьевки, Татарбунар, Ширяево, Арцыза, Ананьева, Балты, Любашевки, Обжилого, Иваново, Доброслава, Беляевки, Овидиополя, Раздельной, Белгорода-Днестровского и Тарутино. Также наша корреспондентка рассказала об отдыхе на курорте Лебедевка.