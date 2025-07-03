Ключевые моменты:
- Днем 3 июля враг атаковал ракетами Одессу
- Прозвучал взрыв, предварительно есть “прилет”;
- На месте атаки поднимается столб дыма.
Сигнал воздушной тревоги в одесской области прозвучал в 12:50. Мониторинговые каналы сообщили о пуске баллистики из Крыма.
Через три минуты прозвучал мощный взрыв, на месте “прилета” поднимается густой дым, сообщают телеграм-каналы.
О последствиях атаки пока информации нет. “Одесская жизнь”следит за ситуацией.
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