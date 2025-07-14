Кто делает жизнь балтян комфортной?

— Мы не всегда замечаем работу коммунальщиков, воспринимая ее результаты как нечто само собой разумеющееся и привычное. И даже не задумываемся над тем, как им работается, особенно сейчас, в условиях войны. Ведь война коснулась всех городов и сел, независимо от того, стреляют здесь или нет, — рассуждает житель города Балта Александр Миколаенко.

Поэтому как работается коммунальщикам Балты в условиях войны, мы спросили у заместителя Балтского городского головы Федора Молодца.

Федор Молодец

— Во время войны значительно изменились объемы финансирования, выделяемого на объекты благоустройства. Сейчас самое важное — это поддержка Вооруженных сил Украины, поэтому много средств направляется именно на ВСУ, на помощь воинам, среди которых и наши земляки. Главная задача коммунальных служб сегодня, как и всегда: обеспечивать комфортные условия жителям города. Работники «Балтаблагоустройства» должны косить траву, убирать детские и спортивные площадки, парки. «Балтакомунсервис» — вовремя вывозить бытовые отходы и крупногабаритный мусор. «Балтаводоканал» — заботиться о бесперебойном водоснабжении и исправности канализации. КП «Балтский рынок» должно создавать хорошие условия для торговли и покупки. Сегодня финансовая поддержка из городского бюджета ощутимо уменьшилась. Поэтому все руководители очень взвешенно относятся к расходам, — рассказывает Федор Александрович.

Вода должна быть всегда

Сегодня больше всего внимания уделяется водоканалу — важнейшему объекту критической инфраструктуры.

В первые годы большой войны предприятие было обеспечено генераторами. Один из генераторов мощностью 100 киловатт, другой — 150. Оба — на специальных прицепах, поэтому во время отключения электричества их можно транспортировать к городским водонапорным скважинам. Именно благодаря этому жители города всегда с водой во время плановых или экстренных отключений света.

Сейчас из областного и городского бюджетов выделены средства на приобретение солнечных панелей, которые будут установлены на всех энергоемких объектах водоканала. Чтобы сэкономить деньги, панели будут устанавливать собственными силами.

Хочется сделать лучше, чем у соседей

Ольга Черненко

Глава микрорайона №19 Ольга Черненко уверена, что город становится комфортным благодаря совместным усилиям его жителей и представителей власти. И именно такому сотрудничеству отдают предпочтение в Балтской громаде, привлекая к благоустройству жителей города и сел.

К микрорайону №19 относится пять улиц. Его жители решают все насущные вопросы в основном своими силами, иногда — с помощью городского руководства. Например, здесь позаботились о чистке всех колодцев на территории микрорайона. Упорядочили прилегающие к колодцам участки, высадили цветы, деревья и кусты, покрасили крышки колодцев (краску приобрел горсовет).

Не отстают и другие микрорайоны города, стремясь сделать все лучше, чем у соседей.

— Радует, что большинство балтян стараются сделать уютным и красивым пространство для отдыха юных горожан. Детство должно быть счастливым, — делится Ольга Черненко.

На рассвете работается лучше

Мария Бучацкая

Охотно рассказала о своей работе работница «Балтаблагоустройства» Мария Бучацкая. Женщина раньше работала на молочноконсервном комбинате. А когда его закрыли, начала осваивать профессию дворника и четырнадцать лет умело работает. И хотя Мария Яковлевна уже три года как пенсионерка, работу не оставляет, потому что на одну пенсию нынче не выжить. Кроме того, она любит порядок и хочет видеть улицы своего города опрятными. Поэтому говорит, что пока есть силы, будет трудиться.

— Есть люди, которые понимают, что наш труд не из легких. Такие поздороваются, поблагодарят и пожелают: «Бог вам в помощь». Тогда будто появляется второе дыхание, — откровенно говорит Мария Яковлевна.

Как рассказывает женщина, до войны их бригада дворников начинала работу в пять утра. Теперь — в шесть, после комендантского часа.

— Знаете, на рассвете работается лучше, особенно летом. Пока солнце припечет, можно всю работу переделать, — рассказывает женщина, — Да и прохожие в этот ранний час очень редко попадаются. И мы людям не мешаем, и они нам.

Дворники есть, но нужно вдвое больше

Александр Зильберман (слева)

Сегодня в Балтской громаде трудится сорок шесть работников по благоустройству, из них — пятнадцать по городу. А нужно хотя бы вдвое больше.

Какова же причина нехватки дворников и как их поощряют, рассказал директор КП «Балтаблагоустройство» Александр Зильберман.

— Основной причиной является нелегкий труд. Люди встают до восхода солнца, работают по семь часов в день с понедельника по субботу включительно, без каких-либо денежных надбавок. Зарплата зависит от ставок, регулируемых государством. Однако есть и плюсы — во время войны дворники имеют бронь, получают зарплату, отпускные, оздоровительные. Может кто-то, кто прочитает, захочет пополнить нашу команду работников по благоустройству. Будем рады.

Объекты работы разные: от стихийных свалок — до зон отдыха, а это их благоустройство, обрезка деревьев, ремонт игровых площадок, заборов, оформление клумб, уход за цветами, уборка улиц, очистка и дезинфекция урн, озеленение города и сел.

При этом «Балтаблагоустройство» самостоятельно зарабатывает на собственные нужды. Из городского бюджета финансируется только уборка улиц. Однако обновление технического парка было проведено за счет бюджета.

Теперь предприятие собственными силами ремонтирует электросети, имеет специалистов. Благодаря автоподъемнику срезают и аварийные деревья. Поэтому сейчас за неделю удается сделать то, на что раньше уходило полгода. А все потому, что ни от кого не зависят, уверяют работники.

Как в Балте справляются с бытовыми отходами?

Татьяна Саражинская

— В многолюдных уголках города мы установили баки для раздельного сбора бытовых отходов. Ведь сортировка мусора имеет важное значение для защиты окружающей среды, — говорит директор «Балтакомунсервиса» Татьяна Саражинская.

— Знаете, приятно были удивлены, когда увидели на территории городского пляжа баки для металла, пластика, стекла и бумаги. Это стимулирует к порядку. Наблюдаю, как даже дети с удовольствием сортируют отходы, — говорит жительница города Людмила Юрченко.

Такие же емкости для разных видов отходов установлены на территории военного городка, школ, парка, возле магазинов и кафе, на базе отдыха в селе Гольма и т.д.

«Балтакомунсервис» ждет предложений от горожан о том, где, по их мнению, лучше разместить такие контейнеры и как приучить людей к ответственности. Ведь были случаи поджога листьев и мусора в баках, из-за чего они сгорели дотла.

— К сожалению, не каждый относится к коммунальному имуществу, как к своему. Ломают скамейки в парке, разрисовывают сиденья, загружают баки для твердых бытовых отходов ветками, строительными остатками. Люди так поступают и вместе с тем хотят видеть свой город европейским, — размышляет балтянин Владимир Колесник.

Есть проблема — обращайтесь!

Работники «Балтаводоканала» постоянно повышают квалификацию, изучают новейшие технологии. В частности, на прошлой неделе приняли участие в международной конференции «Европейские технологии в действии: как модернизировать очистные сооружения в Украине».

Однако еще не все так благополучно, как хотелось бы. Есть жалобы от жителей отдельных домов, что вода днем плохо поднимается на этажи в летнюю жару. И люди вынуждены ждать до вечера, чтобы включить стиральную машину или принять душ. В свое время, после обращения жителей этих домов, вопрос был решен — их переподключили к другой магистрали. Но теперь проблема снова возникла, однако жители не обращались с жалобами в водоканал.

— Мы всегда открыты к диалогу и тщательно разбираемся со всеми проблемами, с которыми обращаются жители громады. И очень надеемся, что все наши инновации будут поддержаны балтянами, и мы вместе сможем превратить наш старинный город в комфортный, современный и безбарьерный, — говорит Федор Молодец.

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