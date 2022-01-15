Вирушаємо за їжею: січневі ціни на «головні» продукти в одеських супермаркетах

Що та скільки в Одесі в сенсі «головних» продуктів у січні 2022 року? Ми дізнавалися вартість «щоденних» продуктів у січні у чотирьох великих мережах супермаркетів Одеси — АТБ, Таврія В, Обжора та Сільпо.

У дужках зазначені ціни на ті ж самі продукти в одеських супермаркетах наприкінці минулого року для порівняння. Якщо стоїть прочерк, значить, на момент, коли ми збирали ціни, цього товару в прайсах супермаркетів не було, і ціна на нього не вказана.

Всі ціни представлені у гривнях. Як і зазвичай, ціни «беремо» якнайменші. Тобто, якщо, наприклад, десяток яєць представлено одразу кількома виробниками, ми фіксували найменшу ціну за десяток.

Фіксували ціни на продукти, які продаються в кілограмових упаковках (вага та тип упаковки вказані поруч із найменуванням продуктів).

Деколи доводиться вибирати з великої кількості тієї ж «різнофірмової» товарів. Іноді це і є основною причиною дуже різних цін на ті самі продукти.

Крім того, деякі продукти іноді здаються дуже «цінозмінними». Це пов’язано з тим, що перед Новим роком супермаркети часто організовували акції.

Отже, що скільки коштує з «головних» продуктів в одеських супермаркетах у січні 2022 року?

Що змінилося у цінах одеських супермаркетів за місяць? Робимо висновки. Майже не змінилися ціни на місяць на гречку, борошно, молоко.

Триває тенденція подорожчання цін на яйця. Дорожчає курятина, яловичина, свинина (не скрізь). Продовжують поступово зростати ціни і на картоплю, цибулю та яблука.

А ось із олією ситуація зовсім інша: вона навіть подешевшала в порівнянні з груднем.

Раніше «Одеське життя» повідомляло про ціни на «головні» продукти в одеських супермаркетах у 2021 році:

в квітні

в травні

в червні

в серпні

у вересні

у жовтні

в листопаді

Фото Марії Котової