В Одесі демонтують незаконні літні майданчики кафе

Будуть демонтовані чотири незаконні тераси: дві в центрі міста, одна на Таїрова і одна Черемушках.

Міський голова Геннадій Труханов зазначив, що власники цих закладів, попри укладені договори оренди земельної ділянки в яких чітко визначені межі літніх терас, грубо порушують правила. Вони встановлюють столи та інші елементи закладів на значно більшій площі, ніж дозволено. Це призводить до того, що тротуари стають небезпечними та незручними для пішоходів, змушуючи їх виходити на проїжджу частину.

“Ми неодноразово зверталися до власників з попередженнями та проханнями усунути порушення, але, на жаль, вони їх ігнорують”, – підкреслив Труханов. “Тому ми вимушені вживати рішучих заходів – демонтувати незаконні споруди.”

Демонтажу підлягають літні майданчики за наступними адресами:

вул. Старопортофранківська ріг вул. Розумовської;

вул. Катерининська, 8/10;

вул. Академіка Корольова;

вул. Космонавтів, 64.

Мер підкреслив, що міська влада не має наміру шкодити бізнесу, але й не може дозволити порушувати норми та створювати небезпечні ситуації для містян.

“Бізнес має розвиватися, але в межах закону і з повагою до людей”, – резюмував Труханов.

Раніше “Одеське Життя” повідомляло, що уздовж прибережної смуги річки Дністер в Одеській області знесуть рибальські споруди, які невідомі ділки спорудили без дозволу.

Ще ми розповідали, про те, як власник квартири на вул. Генерала Петрова наростив балкон без дозвільних документів. Але конструкцію довелося знести – таке розпорядження Київської райадміністрації Одеської міськради.

Читайте також: В Одесі зносять пошкоджені внаслідок обстрілів частини будинків (фото)

Фото ілюстративне, автор – Freepic