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Модерн с одесским колоритом: неповторимый декор и редкий стиль особняка на Нежинской

Модерн с одесским колоритом: неповторимый декор и редкий стиль особняка на Нежинской

По улице Нежинской, 38, расположен небольшой особняк. Кажется, что похожих домов в Одессе много, однако, если присмотреться, он имеет множество неповторимых и оригинальных элементов и считается одним из самых интересных зданий в городе.

Около 1909 года здание, которое располагалось на Нежинской, 38 (нумерация сохранилась до сих пор), перешло к председателю общества сельского хозяйства, почетному мировому судье и обладателю еще нескольких престижных званий Стефанову. Он заказал перестройку дома архитектору Меннеру, о котором почти ничего неизвестно. Кроме дома на Нежинской, его авторству принадлежит еще только здание в переулке Катаева, 1.

Меннер использовал в своем творчестве преимущественно модернизированные формы ренессанса, а стиль здания можно назвать переходным от орнаментального к геометрическому модерну. Кроме того, архитектура дома неповторима и имеет декор, несвойственный одесскому модерну.

Количество декора очень умеренно, а лепку можно увидеть только над окнами и вокруг портала арки. Лепные украшения портала имеют сложный геометрический рисунок и хорошо гармонируют с украшениями проема. По бокам сохранились две мраморные таблички с именем владельца и номером дома.

особняк на Нежинской

Ворота арки — настоящее произведение искусства, выполнены в редком для Одессы стиле. Их украшают кованые виноградные лозы, так же украшены и решетки на входной двери.

Со стороны двора во флигель ведет каменная веранда с богато декорированной лестницей, ограждения которой стилизованы под сбегающие волны. Площадка перед входом во флигель выложена пирогранитными плитками в стиле модерна. Кстати, точно такая же плитка использована в одном из киевских домов — на улице Спасской, 6.

От внутренней отделки здания почти ничего не сохранилось, а лицевое крыло в советское время было надстроено этажом, нарушившим пропорции главного фасада и вызвавшим перекос дома.

Источники: photobuildings.com, all.archodessa.com

Фото аватара
Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ
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