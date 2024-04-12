Літній Привоз 12 квітня: квіточки у м’ясному корпусі та спекотні ціни

Хто як шуткує

Що одразу впадає в очі: квіти продаються усюди, а якщо вони не у продажу, то, виявляється, продавці просто прикрасили свій товар квіточками: така собі реклама. У рибних рядах хтось навіть запитав (жарт такий): «Ви рибу продаєте з квітками?».

До речі, у м’ясному корпусі товар теж красується поруч з квітами (чи навпаки). Там теж хтось з покупців «пройшовся в тему» з цього приводу. Жартувати на Привозі продовжують – хто як може. Хтось «підтримує», хтось мовчки реагує: життя в нас тепер таке…

Тепер – про ціни. «Спекотні» вони чи ні – вирішувати вам.

Овочі та фрукти на одеському Привозі

Овочі (ціни за один кілограм)

картопля – 22-30 грн;

цибуля – 25-30 грн;

помідори – 50-130 грн;

буряк – 20-30 грн;

кабачки – 60-120 грн;

огірки – 70-130 грн;

солодкий перець – 70-130 грн;

баклажани – 60-130 грн;

капуста – 20-40 грн;

капуста «молода» – 50-80 грн;

часник – 100-150 грн;

морква – 20-25 грн;

редиска – 25-50 грн;

черемша у пучках – 10-20 грн;

зелень у пучках «стартує» від 10 до 15 грн.

Фрукти (за один кілограм)

яблука – 15-25 грн;

банани – 60-90 грн;

грейпфрути – 60-80 грн;

гранати – 90-140 грн;

лимони – 50-60 грн;

мандарини – 30-90 грн;

апельсини – 40-70 грн;

полуниця – 150-300 грн.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

яйця (десяток) – 28-60 грн;

бринза – 120-200 грн;

сир – 80-120 грн.

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

задня частина – 250-270 грн;

теляча шия – 210-220 грн;

ребра – 130-150 грн;

антрекот – 190-200 грн.

Свинина

задня частина – 160-170 грн;

шия – 180-200 грн;

лопатка – 150-170 грн;

ребра – 180-190 грн;

сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 100-200 грн;

сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-240 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

товстолобик – 60-100 грн;

карасі – 60-90 грн;

лобань (він же морський пеленгас) – 70-120 грн;

судак – 180-240 грн;

короп – 90-130 грн.

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Фото авторки