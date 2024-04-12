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Літній Привоз 12 квітня: квіточки у м’ясному корпусі та спекотні ціни

Літній Привоз 12 квітня: квіточки у м’ясному корпусі та спекотні ціни

Квітень ще не добіг зеніту, та це якщо подивитись на календар, а от якщо на градусник… Літо, справжнє літо. Навіть про ціни люди кажуть, що вони «спекотні якісь». От так і не зрозуміла «сенсу» цього несподіваного висновку.

Хто як шуткує

Що одразу впадає в очі: квіти продаються усюди, а якщо вони не у продажу, то, виявляється, продавці просто прикрасили свій товар квіточками: така собі реклама. У рибних рядах хтось навіть запитав (жарт такий): «Ви рибу продаєте з квітками?».

Цветы в мясном корпусе Привоза

До речі, у м’ясному корпусі товар теж красується поруч з квітами (чи навпаки). Там теж хтось з покупців «пройшовся в тему» з цього приводу. Жартувати на Привозі продовжують – хто як може. Хтось «підтримує», хтось мовчки реагує: життя в нас тепер таке…

Тепер – про ціни. «Спекотні» вони чи ні – вирішувати вам.

Овочі та фрукти на одеському Привозі

Овочі (ціни за один кілограм)

  • картопля – 22-30 грн;
  • цибуля – 25-30 грн;
  • помідори – 50-130 грн;
  • буряк – 20-30 грн;
  • кабачки – 60-120 грн;
  • огірки – 70-130 грн;
  • солодкий перець – 70-130 грн;
  • баклажани – 60-130 грн;
  • капуста – 20-40 грн;
  • капуста «молода» – 50-80 грн;
  • часник – 100-150 грн;
  • морква – 20-25 грн;
  • редиска – 25-50 грн;
  • черемша у пучках – 10-20 грн;
  • зелень у пучках «стартує» від 10 до 15 грн.
На Привозе в апреле
Одесский Привоз в апреле
Одесский Привоз: апрельские фрукты
Одесский Привоз: картофель в мешках
Привоз: капуста и другие овощи
Привоз: торговля овощами
На Привозе в Одессе, апрель 2024
Одесский Привоз: ряды с фруктами

Фрукти (за один кілограм)

  • яблука – 15-25 грн;
  • банани – 60-90 грн;
  • грейпфрути – 60-80 грн;
  • гранати – 90-140 грн;
  • лимони – 50-60 грн;
  • мандарини – 30-90 грн;
  • апельсини – 40-70 грн;
  • полуниця – 150-300 грн.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

Одесский Привоз: цены на яйца
В молочном корпусе одесского Привоза
Привоз: сыр и брынза
  • яйця (десяток) – 28-60 грн;
  • бринза – 120-200 грн;
  • сир – 80-120 грн.

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

  • задня частина – 250-270 грн;
  • теляча шия – 210-220 грн;
  • ребра – 130-150 грн;
  • антрекот – 190-200 грн.

Одесский Привоз: торговля мясом

Свинина

  • задня частина – 160-170 грн;
  • шия – 180-200 грн;
  • лопатка – 150-170 грн;
  • ребра – 180-190 грн;
  • сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 100-200 грн;
  • сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-240 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

Рыбные ряды Привоза

  • товстолобик – 60-100 грн;
  • карасі – 60-90 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) – 70-120 грн;
  • судак – 180-240 грн;
  • короп – 90-130 грн.

Читайте також та порівнюйте: «Скільки-скільки коштує ваша дунайка?!»: ціни на Привозі 5 квітня.

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Мария Котова ПРОФІЛЬ
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