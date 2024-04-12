Літній Привоз 12 квітня: квіточки у м’ясному корпусі та спекотні ціни

Квітень ще не добіг зеніту, та це якщо подивитись на календар, а от якщо на градусник… Літо, справжнє літо. Навіть про ціни люди кажуть, що вони «спекотні якісь». От так і не зрозуміла «сенсу» цього несподіваного висновку.
Хто як шуткує
Що одразу впадає в очі: квіти продаються усюди, а якщо вони не у продажу, то, виявляється, продавці просто прикрасили свій товар квіточками: така собі реклама. У рибних рядах хтось навіть запитав (жарт такий): «Ви рибу продаєте з квітками?».
До речі, у м’ясному корпусі товар теж красується поруч з квітами (чи навпаки). Там теж хтось з покупців «пройшовся в тему» з цього приводу. Жартувати на Привозі продовжують – хто як може. Хтось «підтримує», хтось мовчки реагує: життя в нас тепер таке…
Тепер – про ціни. «Спекотні» вони чи ні – вирішувати вам.
Овочі та фрукти на одеському Привозі
Овочі (ціни за один кілограм)
- картопля – 22-30 грн;
- цибуля – 25-30 грн;
- помідори – 50-130 грн;
- буряк – 20-30 грн;
- кабачки – 60-120 грн;
- огірки – 70-130 грн;
- солодкий перець – 70-130 грн;
- баклажани – 60-130 грн;
- капуста – 20-40 грн;
- капуста «молода» – 50-80 грн;
- часник – 100-150 грн;
- морква – 20-25 грн;
- редиска – 25-50 грн;
- черемша у пучках – 10-20 грн;
- зелень у пучках «стартує» від 10 до 15 грн.
Фрукти (за один кілограм)
- яблука – 15-25 грн;
- банани – 60-90 грн;
- грейпфрути – 60-80 грн;
- гранати – 90-140 грн;
- лимони – 50-60 грн;
- мандарини – 30-90 грн;
- апельсини – 40-70 грн;
- полуниця – 150-300 грн.
Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза
- яйця (десяток) – 28-60 грн;
- бринза – 120-200 грн;
- сир – 80-120 грн.
Ціни на м’ясо на одеському Привозі
Яловичина-телятина
- задня частина – 250-270 грн;
- теляча шия – 210-220 грн;
- ребра – 130-150 грн;
- антрекот – 190-200 грн.
Свинина
- задня частина – 160-170 грн;
- шия – 180-200 грн;
- лопатка – 150-170 грн;
- ребра – 180-190 грн;
- сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 100-200 грн;
- сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-240 грн.
Ціни на рибу у рибних рядах Привозу
- товстолобик – 60-100 грн;
- карасі – 60-90 грн;
- лобань (він же морський пеленгас) – 70-120 грн;
- судак – 180-240 грн;
- короп – 90-130 грн.
Читайте також та порівнюйте: «Скільки-скільки коштує ваша дунайка?!»: ціни на Привозі 5 квітня.
Фото авторки