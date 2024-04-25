“Нафтогаз” назвав ціну на газ для населення з 1 травня

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Газопостачальна компанія “Нафтогаз України” продовжила дію тарифного плану “Фіксований” ще на рік, керуючись чинним мораторієм на підвищення цін.

Газопостачальна компанія “Нафтогаз України” безперебійно та стабільно забезпечує газом 12,4 млн українських домогосподарств. Усі ці клієнти отримують блакитне паливо відповідно до річного тарифного плану “Фіксований”. Період дії тарифу становить: з 1 травня 2024 року до 30 квітня 2025 року включно, – зазначив голова Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

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Раніше в “Нафтогазі” повідомляли, що компанія досягла найбільшого добового видобутку з грудня 2018 року. За підсумками лютого 2024 року компанія отримала 38,54 млн кубометрів товарного газу.

Такого результату вдалося досягти завдяки введенню в експлуатацію рекордної кількості нових свердловин, серед яких значна кількість – високодебітні, тобто дають понад 100 тис. кубометрів газу на добу.

“Тільки на початку 2024 року нам уже вдалося запустити три високодебітні свердловини, які разом дають 800 тис. кубометрів газу на добу”, – сказав голова правління Групи “Нафтогаз” Олексій Чернишов.

Раніше “Одеське життя” розповідало, як розраховується абонплата за доставку газу.