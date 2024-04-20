Без Бунина и Гагарина: как одесситы проголосовали за переименование 14 топонимов

Сегодня, 20 апреля 2024 года, в Одессе завершился электронный опрос по переименованию еще 14 объектов топонимики города на вебпортале «Социально активный гражданин». На этот раз одесситы отдали свои голоса за новые названия для проспекта Гагарина, Екатерининской площади и улиц Маршала Говорова, Жуковского и Бунина.
О результатах голосования сообщили на сайте Одесского городского совета.
Наиболее обговариваемыми стали улицы в центре города, а также улица Говорова и проспект Гагарина.
В частности, не все поддержали переименование улиц Бунина, Маршала Говорова, Жуковского и Леси Украинки, проспекта Гагарина, а также Екатерининской улицы и площади.
Напомним, улицу Бунина предлагают назвать Полицейской, Жуковского – Леси Украинки (чтобы не было путаницы с улицей на самой окраине города, та должна называться в честь писательницы Елены Пчелки), а Екатерининская улица и площадь могут стать Европейскими.
Результаты электронного обсуждения по переименованию 14 объектов топонимики Одессы, которое проходило с 10 по 20 апреля, таковы:
Напомним, ранее идея переименовать три центральные одесские улицы – Пушкинскую, Бунина и Жуковского – вызвала весьма бурную дискуссию среди членов топонимической комиссии. В итоге вопрос о переименовании улицы Пушкинской было решено пока что отложить.
Стоит отметить, что онлайн-голосование – это еще не гарантия переименования, и нынешний список из 14 пунктов еще должны поддержать депутаты горсовета на ближайшей сессии.
Также напомним, что в мае прошлого года в Одессе переименовали Суворовский район в Пересыпский, а Малиновский – в Хаджибеевский. При этом результаты опроса одесситов в мэрии попросту проигнорировали.
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