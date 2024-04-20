Без Бунина и Гагарина: как одесситы проголосовали за переименование 14 топонимов

О результатах голосования сообщили на сайте Одесского городского совета.

Наиболее обговариваемыми стали улицы в центре города, а также улица Говорова и проспект Гагарина.

В частности, не все поддержали переименование улиц Бунина, Маршала Говорова, Жуковского и Леси Украинки, проспекта Гагарина, а также Екатерининской улицы и площади.

Напомним, улицу Бунина предлагают назвать Полицейской, Жуковского – Леси Украинки (чтобы не было путаницы с улицей на самой окраине города, та должна называться в честь писательницы Елены Пчелки), а Екатерининская улица и площадь могут стать Европейскими.

Результаты электронного обсуждения по переименованию 14 объектов топонимики Одессы, которое проходило с 10 по 20 апреля, таковы:

Напомним, ранее идея переименовать три центральные одесские улицы – Пушкинскую, Бунина и Жуковского – вызвала весьма бурную дискуссию среди членов топонимической комиссии. В итоге вопрос о переименовании улицы Пушкинской было решено пока что отложить.

Стоит отметить, что онлайн-голосование – это еще не гарантия переименования, и нынешний список из 14 пунктов еще должны поддержать депутаты горсовета на ближайшей сессии.

Также напомним, что в мае прошлого года в Одессе переименовали Суворовский район в Пересыпский, а Малиновский – в Хаджибеевский. При этом результаты опроса одесситов в мэрии попросту проигнорировали.

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