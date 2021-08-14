Что там еще подорожало: августовские цены на «главные» продукты в одесских супермаркетах

Что почем в Одесе в смысле «главных» продуктов в августе? Узнавали их стоимость в четырех из большой сети супермаркетов Одессы – АТБ, ТаврияВ, Обжора, Сильпо.

В скобках указаны цены на те же продукты в июне – для сравнения. Если стоит прочерк, значит, на момент, когда мы «собирали» цены, этого товара в «прайсах» супермаркетов не было, и цена на него не указана.

Все цены представлены в гривнах. Напоминаем, что цены «берем» по минимуму. То есть, если, к примеру, десяток яиц представлен сразу несколькими производителями, мы фиксировали самую минимальную цену за один десяток.

Фиксировали цены на продукты, которые продаются в килограммовых упаковках (вес и упаковка оговорены рядом с наименованием продуктов).

Разнообразие огромное: порой приходилось выбирать из большого количества «разнофирменных» товаров. Иногда это и является основной причиной очень разных цен на одни и те же продукты.

Итак, что почем в одесских супермаркетах в августе?

Делаем выводы. Что у нас там дорожает?

цена на яйца, заметно упавшая в июне, снова поднимается;

заметно подорожавшее в июне подсолнечное масло в цене не понижается, правда, и особого роста цен на него по сравнению с июнем нет;

подорожало сливочное масло;

отмечается по сравнению с июнем и повышение цен на сахар и молоко.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала о ценах на те же продукты в одесских супермаркетах в апреле этого года и в мае.

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