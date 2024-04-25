Які вулиці відмовилися перейменовувати одеські депутати, а які перейменували

10 «суперечливих» топонімів

Ініціатива виключити ці топоніми зі списку виходила від депутата Олега Етнаровича, який назвав ці перейменування «суперечливими». Він запропонував виключити їх із проекту та або проголосувати окремим рішенням, або відкласти до наступного разу. Депутати проголосували «за» і з рішення виключили перейменування наступних топонімів:

площа та вулиця Льва Толстого;

вулиця Маріїнська;

вулиця Пржевальського;

вулиця Буніна;

проспект Гагаріна;

вулиця Жуковського;

вулиця Лесі Українки;

вулиця та провулок Спартаківський;

вулиця Ціолковського.

Але варто нагадати, що до 27 квітня ці вулиці має право перейменувати своїм розпорядженням міський голова. А з 27 квітня таке право отримає голова ОВА Олег Кіпер.

Які вулиці, площі та парки Одеси отримали нові назви

У той же час, як повідомив депутат міськради Петро Обухов, на сесії 24 квітня нарешті було частково ухвалено «багатостраждальне» рішення про перейменування понад 100 одеських вулиць. В тому числі:

вулиця та площа Катерининська тепер стали Європейськими;

Лідерсівський бульвар – бульвар Гетьмана Сагайдачного;

парк Горького став парком Марка Твена;

сквер Пушкіна став сквером Рози вітрів;

Академіка Вільямса провулок носитиме ім’я Карпенка-Карого;

Білоруська вулиця стала вулицею Кастуся Калиновського;

Магнітогорський 2-й провулок – провулок Сергія Параджанова;

вулиця Тимірязєва тепер вулиця Айвазовського;

вулиця Ростовська – вулиця Маріупольська;

Провулок Олександра Матросова став провулком Валерія Лобановського;

Вулиця Бородінська тепер вулиця Героїв Зміїного;

Вулиця Курська – вулиця Бахмутська.

Також нарешті увічнені одеські вчені – Бардах, Фішер, Цесевич, Крейн, Саймон Лайтман.

Як повідомлялося, 4 квітня історико-топонімічна комісія при Одеській міськраді рекомендувала нові назви для вулиць Катерининської, Жуковського та Буніна, а також Катерининської площі. А ось питання про перейменування вулиці Пушкінської поки що відклали.