Нацгвардійцю, який розстріляв 10 осіб у Дніпрі, оголошено вирок

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Нацгвардійця Артема Рябчука із села Броска Ізмаїльського району Одеської області судили за 7 статтями.

Прокурори довели, що 27 січня 2022 року військовослужбовець був включений до складу охорони території державного підприємства “Південмаш” у Дніпрі. Вночі він викрав зброю зі збройової та відкрив вогонь.

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Внаслідок стрілянини загинули четверо його товаришів по службі та працівниця підприємства. Ще п’ятеро нацгвардійців дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Після скоєного стрілець зник із місця несення служби, із собою забрав зброю. Незабаром його затримали співробітники правоохоронних органів.

Вирок суду стрілець очікував під вартою.

Нацгвардійцю призначено покарання – довічне позбавлення волі. У суді він повністю визнав свою провину, розкаявся і попросив вибачення у рідних загиблих.

Що відомо про стрілка

Слідством встановлено, що під час строкової служби Артем Рябчук мав конфлікт з іншими військовослужбовцями. Він кілька разів він був свідком сварок, про які доповідав керівництву. Тому в інших військових сформувалося до нього негативне ставлення. Після чергової словесної суперечки він вирішив вирішити своє питання за допомогою зброї.

Стрілянина сталася 27 січня 2022 року о 03:40. Того дня 21-річний Артем Рябчук узяв табельну зброю зі сховища та розстріляв чотирьох нацгвардійців із варти та одну цивільну жінку-вахтерку. Ще п’ятеро людей дістали поранення. Після цього він намагався втекти з автоматом Калашникова, але його спіймали того ж дня.

Під час слідства Артем відмовився від усіх свідчень і стверджував, що дав їх “під примусом і погрозами”.

У межах кримінального провадження проведено десятки експертиз, зокрема стаціонарну комплексну психолого-психіатричну експертизу, яка встановила, що солдат не мав розладів із психікою і діяв повністю свідомо.