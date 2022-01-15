Отправляемся за едой: январские цены на «главные» продукты в одесских супермаркетах

Что почем в Одессе в смысле «главных» продуктов в январе наступившего 2022 года? Узнавали стоимость «ежедневных» продуктов в январе в четырех крупных сетях супермаркетов Одессы — АТБ, Таврия В, Обжора, Сильпо.

В скобках указаны цены на те же продукты в одесских супермаркетах на исходе прошлого года — для сравнения. Если стоит прочерк, значит, на момент, когда мы «собирали» цены, этого товара в «прайсах» супермаркетов не было, и цена на него не указана.

Все цены представлены в гривнах. Как и обычно, цены «берем» по минимуму. То есть, если, к примеру, десяток яиц представлен сразу несколькими производителями, мы фиксировали самую минимальную цену за один десяток.

Фиксировали цены на продукты, которые продаются в килограммовых упаковках (вес и упаковка оговорены рядом с наименованием продуктов) .

Порой приходится выбирать из большого количества той же «разнофирменных» товаров. Иногда это и является основной причиной очень разных цен на одни и те же продукты.

Кроме того, некоторые продукты иногда кажутся очень «ценоизмененными». Это связано с тем, что перед Новым годом супермаркеты часто организовывали временные акции, особенно перед Новым годом.

Итак, что у нас почем из «главных» продуктов в одесских супермаркетах в январе наступившего 2022 года?

Что изменилось в ценах одесских супермаркетов за месяц? Делаем выводы. Почти не изменились цены за месяц на гречку, муку, молоко.

Продолжается тенденция подорожания цен на яйца. Дорожает курятина, говядина, свинина (не везде). Продолжают постепенно подрастать цены и на картофель, лук и яблоки.

А вот с подсолнечным маслом ситуация совершенно иная: оно даже подешевело по сравнению с декабрем.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала о ценах на «главные» продукты в одесских супермаркетах в 2021 году:

в апреле

в мае

в июне

в августе

в сентябре

в октябре

в ноябре

Фото Марии Котовой

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