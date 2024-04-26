Римський табір у серці Одеси: на Дерибасівській пройде Пасхальна реконструкція

Про це повідомили організатори Пасхальної реконструкції Благодійний Фонд “Добрий Самарянин”.

В Одесі вже вдесяте пройде традиційна Пасхальна реконструкція, яка цього року присвячена подіям двотисячної давності в Єрусалимі. Глядачі зможуть побачити Великодню виставу, в якій візьмуть участь римські легіонери, купці, апостоли, миряни, Ісус Христос, Варавва і Понтій Пілат.

“Легіонери, обладунки, зброя, традиційна їжа та звичаї – все це можна побачити на власні очі! Це чудова нагода зануритися в атмосферу античності, познайомитися з життям і побутом римських воїнів”, – кажуть організатори.

Фіналом ходи стане кінцева сцена, на якій глядачі можуть побачити моменти розп’яття та воскресіння Христа.

Програма заходу:

12:00 Концерт-відкриття

12:30 Показ античної моди

13:00 Великодня реконструкція

14:00 Міжконфесійна молитва

Організатори також зазначили, що історичні костюми були пошиті з натуральних тканин за старовинними зразками на основі іконографії з використанням крою одягу I століття.