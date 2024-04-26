Римський табір у серці Одеси: на Дерибасівській пройде Пасхальна реконструкція

Цієї суботи, 27 квітня, о 13.00 вулиця Дерибасівська перетвориться на сцену, де покажуть драматичні події, що описуються в Біблії. Глядачі зможуть побачити бій римських легіонерів, таємну вечерю апостолів, події Страсної п’ятниці в Єрусалимі та суд Пілата.
Про це повідомили організатори Пасхальної реконструкції Благодійний Фонд “Добрий Самарянин”.
В Одесі вже вдесяте пройде традиційна Пасхальна реконструкція, яка цього року присвячена подіям двотисячної давності в Єрусалимі. Глядачі зможуть побачити Великодню виставу, в якій візьмуть участь римські легіонери, купці, апостоли, миряни, Ісус Христос, Варавва і Понтій Пілат.
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“Легіонери, обладунки, зброя, традиційна їжа та звичаї – все це можна побачити на власні очі! Це чудова нагода зануритися в атмосферу античності, познайомитися з життям і побутом римських воїнів”, – кажуть організатори.
Фіналом ходи стане кінцева сцена, на якій глядачі можуть побачити моменти розп’яття та воскресіння Христа.
Програма заходу:
- 12:00 Концерт-відкриття
- 12:30 Показ античної моди
- 13:00 Великодня реконструкція
- 14:00 Міжконфесійна молитва
Організатори також зазначили, що історичні костюми були пошиті з натуральних тканин за старовинними зразками на основі іконографії з використанням крою одягу I століття.