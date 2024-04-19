А що там на Привозі: молода картопля і старі проблеми

Оце квітень вирішив нагадати, що він таки квітень, а не липень. Погода класично квітнева, люди на Привозі знайомляться з сезонними «новинками». Що нового, що «старого» на нашому найвідомішому ринку?
«Боже, що це?!»
Лунає повітряна тривога. Чути вибухи… Продавчиня з молодою цибулею:
— Боже, що це?!
Чоловік з мобільником:
— Що це, що це?.. Пишуть, що прильот.
— Ні дня без новин. От тварюки!.. Беріть, беріть цибульку!!! Зелена, смачна!!!
— Це ви про новини кажете? Які новини? Це наші старі проблеми, горе наше вже третій рік поспіль. А ви навіть не реагуєте, цибулю свою рекламуєте.
— Ну ви теж, як я бачу, нікуди не побігли…
Біля молодої картоплі:
— О, вже й молода картопля з’явилась. Скільки-скільки коштує? Сто двадцять?! Ага, скоро вже буде дорожча за полуницю. Що це робиться?! Ціни якісь дивні…
То що з «дивними» цінами на Привозі?
Ціни на овочі на одеському Привозі
- картофель — 25-35 грн;
- картофель «молодой» 90-130 грн;
- лук — 25-30 грн;
- помидоры — 50-130 грн;
- свекла — 20-30 грн;
- кабачки — 70-110 грн;
- огурцы — 70-110 грн;
- сладкий перец — 70-130 грн;
- баклажаны — 60-130 грн;
- капуста 20-30 грн;
- капуста «молодая» — 35-45 грн;
- чеснок — 100-150 грн;
- морковь — 20-25 грн;
- редис 25-45 грн;
- зелень в пучках «стартует» от 8 до 15 грн.
Ціни фруктів на одеському Привозі
- яблоки — 15-30 грн;
- бананы — 60-80 грн;
- грейпфруты — 60-80 грн;
- гранаты — 90-140 грн;
- лимоны — 35-60 грн;
- мандарины — 35-80 грн;
- апельсины — 40-70 грн;
- клубника — 150-280 грн.
Ціни на яйця, сир і бринзу на Привозі
- яйця (десяток) — 28-55 грн;
- бринза — 130-220 грн;
- сир — 80-120 грн.
Ціни на яловичину і телятину на одеському Привозі
- задня частина — 250-270 грн;
- теляча шия — 210-220 грн;
- ребра — 130-150 грн.
- антрекот — 190-200 грн;
Ціни на свинину на одеському Привозі
- задня частина — 160-170 грн;
- шия — 180-200 грн;
- лопатка — 150-170 грн;
- ребра — 180-190 грн;
- сало сире (від «тонкого» до «товстого») — 120-200 грн.
- сало солоне (від «тонкого» до «товстого») — 150-250 грн.
Ціни на рибу в рибних рядах Привозу
- товстолобик — 70-100 грн;
- лящ — 60-90 грн;
- омар (він же морський пеленгас) — 70-120 грн;
- судак — 180-240 грн;
- короп — 90-130 грн.
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