А що там на Привозі: молода картопля і старі проблеми

«Боже, що це?!»

Лунає повітряна тривога. Чути вибухи… Продавчиня з молодою цибулею:

— Боже, що це?!

Чоловік з мобільником:

— Що це, що це?.. Пишуть, що прильот.

— Ні дня без новин. От тварюки!.. Беріть, беріть цибульку!!! Зелена, смачна!!!

— Це ви про новини кажете? Які новини? Це наші старі проблеми, горе наше вже третій рік поспіль. А ви навіть не реагуєте, цибулю свою рекламуєте.

— Ну ви теж, як я бачу, нікуди не побігли…

Біля молодої картоплі:

— О, вже й молода картопля з’явилась. Скільки-скільки коштує? Сто двадцять?! Ага, скоро вже буде дорожча за полуницю. Що це робиться?! Ціни якісь дивні…

То що з «дивними» цінами на Привозі?

Ціни на овочі на одеському Привозі

картофель — 25-35 грн;

картофель «молодой» 90-130 грн;

лук — 25-30 грн;

помидоры — 50-130 грн;

свекла — 20-30 грн;

кабачки — 70-110 грн;

огурцы — 70-110 грн;

сладкий перец — 70-130 грн;

баклажаны — 60-130 грн;

капуста 20-30 грн;

капуста «молодая» — 35-45 грн;

чеснок — 100-150 грн;

морковь — 20-25 грн;

редис 25-45 грн;

зелень в пучках «стартует» от 8 до 15 грн.

Ціни фруктів на одеському Привозі

яблоки — 15-30 грн;

бананы — 60-80 грн;

грейпфруты — 60-80 грн;

гранаты — 90-140 грн;

лимоны — 35-60 грн;

мандарины — 35-80 грн;

апельсины — 40-70 грн;

клубника — 150-280 грн.

Ціни на яйця, сир і бринзу на Привозі

яйця (десяток) — 28-55 грн;

бринза — 130-220 грн;

сир — 80-120 грн.

Ціни на яловичину і телятину на одеському Привозі

задня частина — 250-270 грн;

теляча шия — 210-220 грн;

ребра — 130-150 грн.

антрекот — 190-200 грн;

Ціни на свинину на одеському Привозі

задня частина — 160-170 грн;

шия — 180-200 грн;

лопатка — 150-170 грн;

ребра — 180-190 грн;

сало сире (від «тонкого» до «товстого») — 120-200 грн.

сало солоне (від «тонкого» до «товстого») — 150-250 грн.

Ціни на рибу в рибних рядах Привозу

товстолобик — 70-100 грн;

лящ — 60-90 грн;

омар (він же морський пеленгас) — 70-120 грн;

судак — 180-240 грн;

короп — 90-130 грн.

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