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А що там на Привозі: молода картопля і старі проблеми

А що там на Привозі: молода картопля і старі проблеми

Оце квітень вирішив нагадати, що він таки квітень, а не липень. Погода класично квітнева, люди на Привозі знайомляться з сезонними «новинками». Що нового, що «старого» на нашому найвідомішому ринку?

«Боже, що це?!»

Привоз у квітні

Лунає повітряна тривога. Чути вибухи… Продавчиня з молодою цибулею:

— Боже, що це?!

Чоловік з мобільником:

— Що це, що це?.. Пишуть, що прильот.

— Ні дня без новин. От тварюки!.. Беріть, беріть цибульку!!! Зелена, смачна!!!

— Це ви про новини кажете? Які новини? Це наші старі проблеми, горе наше вже третій рік поспіль. А ви навіть не реагуєте, цибулю свою рекламуєте.

— Ну ви теж, як я бачу, нікуди не побігли…

Біля молодої картоплі:

— О, вже й молода картопля з’явилась. Скільки-скільки коштує? Сто двадцять?! Ага, скоро вже буде дорожча за полуницю. Що це робиться?! Ціни якісь дивні…

То що з «дивними» цінами на Привозі?

Ціни на овочі на одеському Привозі

Привоз у квітні

  • картофель — 25-35 грн;
  • картофель «молодой» 90-130 грн;
  • лук — 25-30 грн;
  • помидоры — 50-130 грн;
  • свекла — 20-30 грн;
  • кабачки — 70-110 грн;
  • огурцы — 70-110 грн;
  • сладкий перец — 70-130 грн;
  • баклажаны — 60-130 грн;
  • капуста 20-30 грн;
  • капуста «молодая» — 35-45 грн;
  • чеснок — 100-150 грн;
  • морковь — 20-25 грн;
  • редис 25-45 грн;
  • зелень в пучках «стартует» от 8 до 15 грн.

Ціни фруктів на одеському Привозі

Привоз у квітні

  • яблоки — 15-30 грн;
  • бананы — 60-80 грн;
  • грейпфруты — 60-80 грн;
  • гранаты — 90-140 грн;
  • лимоны — 35-60 грн;
  • мандарины — 35-80 грн;
  • апельсины — 40-70 грн;
  • клубника — 150-280 грн.

Ціни на яйця, сир і бринзу на Привозі

Привоз у квітні

  • яйця (десяток) — 28-55 грн;
  • бринза — 130-220 грн;
  • сир — 80-120 грн.

Ціни на яловичину і телятину на одеському Привозі

Привоз у квітні

  • задня частина — 250-270 грн;
  • теляча шия — 210-220 грн;
  • ребра — 130-150 грн.
  • антрекот — 190-200 грн;

Ціни на свинину на одеському Привозі

Привоз у квітні

  • задня частина — 160-170 грн;
  • шия — 180-200 грн;
  • лопатка — 150-170 грн;
  • ребра — 180-190 грн;
  • сало сире (від «тонкого» до «товстого») — 120-200 грн.
  • сало солоне (від «тонкого» до «товстого») — 150-250 грн.

Ціни на рибу в рибних рядах Привозу

Привоз у квітні

  • товстолобик — 70-100 грн;
  • лящ — 60-90 грн;
  • омар (він же морський пеленгас) — 70-120 грн;
  • судак — 180-240 грн;
  • короп — 90-130 грн.

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Мария Котова ПРОФІЛЬ
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