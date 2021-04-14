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Покупаем «главные» продукты: что почем в одесских супермаркетах в середине апреля? (фото)

Покупаем «главные» продукты: что почем в одесских супермаркетах в середине апреля? (фото)

За продуктами – кто куда. Кто на рынок, кто в ближайший магазинчик. Или, конечно же, в супермаркет. Что почем в смысле «главных» продуктов? Особенно если учесть, что у каждого «главный» продуктовый набор – исключительно свой.

Мы отобрали 14 продуктов. Какова же их стоимость в магазинах «большой пятерки» супермаркетов Одессы – «АТБ», «Таврия В», «Обжора», «Копейка», «Сильпо»?

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Цены брали по-минимуму. То есть, если десяток яиц представлен сразу несколькими производителями, мы фиксировали минимальную цену за один десяток.

Фиксировали цены на продукты, которые продаются в килограммовых упаковках. Разнообразие большое: порой приходилось выбирать из большого количества той же «разнофирменной» гречки, расфасованной по одному килограмму.

Следует учесть вот еще что: к примеру, сахар «на развес» (если он есть в наличии) обойдется дешевле. То же самое – с мукой и прочей бакалеей.

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Честно искали «четкий литр» подсолнечного рафинированного масла. Но в связи с тем, что чаще всего встречаются бутылки в расфасовке по 0,9 л, пришлось обращать внимание на них. То же самое с молоком.

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Все цены представлены в гривнах.

Рыбу не включили в список по той причине, что отыскать в супермаркетах одну и ту же рыбу (например, мороженый хек) не получается: там тоже свое видение «главной» рыбы.

Яблоки старались выбирать одного сорта (голден), но и они есть в наличии не в каждой сети супермаркетов. Например, в «Копейке» голден пришлось заменить на айдаред.

В списке продуктов сети «Сильпо» пришлось пропустить цену на хлеб. «Обеденный» в хлебном ассортименте не указан. А в «Копейке» мы увидели цену на хлеб «Одеська паляниця», которую и представили в таблице: его вес аналогичен «Обеденному». Вообще, как мы отметили, хлебное разнообразие в наших супермаркетах настолько велико, что сравнивать цены будет все сложнее.

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Итак, что у нас почем на день сегодняшний?

цены, супермаркеты, апрель

цены, супермаркеты, апрель2

цены, супермаркеты, апрель3

цены, супермаркеты, апрель4

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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